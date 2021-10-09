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蘇花改試辦大型重機通行首個連假 僅百餘輛未如預期

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國慶連假首日，宜蘭地區今天有漸歇性雨勢，蘇澳地區南向車流自清晨5點多開始變多。圖／警方提供
國慶連假首日，宜蘭地區今天有漸歇性雨勢，蘇澳地區南向車流自清晨5點多開始變多。圖／警方提供

國慶連假首日，宜蘭地區早上陰雨天，有些漸歇性雨勢。蘇澳地區南向車流自清晨5點多開始變多，蘇花改蘇澳端車潮一路延續到軍人公墓，蘇花路廊整體車多，不過行車維持順暢。另外，國道3號南港系統匯入國道5號的車潮早上7點多陸續湧現，國道5號南港至坪林則是車多緩慢。

蘇花路廊今天清晨5點起湧現南下車潮，每小時交通量約維持1000至1100輛。蘇花路廊今天凌晨到上午10點，南下宜蘭往花蓮方向的車流量為7222輛，北上花蓮往宜蘭方向為923輛，預估今日蘇花路廊南下方向車流量尚餘9000輛。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，截至今天上午10點，蘇花路廊累積交通量相較於去年國慶節同時期，增加約6.9%，因此多個路段為車多速緩，包含台9線蘇澳市區到蘇花改東澳南下路段（102公里到108公里)，以及台9線南澳到觀音南下路段（128公里至133公里）。

另外，國慶連假為蘇花改試辦開放大型重機通行的首個連續假期，今天凌晨至早上10點的車流量統計，南下累計140輛、北上有22輛，總計162輛，尚未如預期多。

交通部高速公路局坪林交通控制中心指出，國道5號今日整體行車速度平均為60公里到80公里。用路人考量颱風等天氣狀況，因此來玩遊客數是少一些，今日車流量目前仍在預估範圍內。

宜蘭熱門觀光景點清水地熱園區，今天早上9點40分啟動停車場降載總量管制，實施一進一出，遊客潮較平日增加2至3成。宜蘭縣政府工旅處表示，預估縣內熱門景點下午將逐漸出現車潮，提醒用路人收聽警廣以留意即時路況，同時配合各景點規劃的人車潮管制措施。

宜蘭熱門觀光景點清水地熱園區，今天早上9點40分啟動停車場降載總量管制。圖／警方提供
宜蘭熱門觀光景點清水地熱園區，今天早上9點40分啟動停車場降載總量管制。圖／警方提供
國慶連假為蘇花改試辦開放大型重機通行的首個連續假期，今天凌晨至早上10點的南下、北上車流量總計162輛，尚未如預期多。圖／警方提供
國慶連假為蘇花改試辦開放大型重機通行的首個連續假期，今天凌晨至早上10點的南下、北上車流量總計162輛，尚未如預期多。圖／警方提供

車潮 宜蘭 國道 蘇花改

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