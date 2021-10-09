連假首日蘇花路廊南下湧車潮 到中午已近萬輛

今天是國慶3天連假第一天，蘇花路廊凌晨5時就出現南下車潮，到中午已近萬輛，花蓮境內雖然車多但車速還能維持在50公里，由於是大型重機上蘇花改後首個連假，公路總局呼籲用路人要遵守交通規則。

根據公路總局統計，截至今天中午，蘇花路廊南下車流共9646輛，北上共2416輛。雖然南下車多，不過，花蓮因為位於蘇花路廊南段，並未壅塞，新城警分局表示，上午交通還算順暢，車速可維持50公里。

花蓮熱門景區上午也現人潮，七星潭風景區人車相當多，警方派員疏導；台8線合歡山遊客中心，也在上午9時湧現車流，以西往東車輛較多，不過，山區飄雨、起霧，預估中午過後車潮會緩解，警方評估，明天連假第二天，若是天氣晴朗，車子應該會比今天多。