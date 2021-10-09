雙十連假圓規颱風攪局 綠島遊客怕「關島」一日來回

第18號圓規颱風外圍環流接近台灣，東南部首當其衝，台東綠島、蘭嶼船班明日起停航，不少前往離島的遊客行程被打亂，擔心被關島，原本3天行程變1天，今天海上作業船隻也開始紛紛進入富岡漁港防颱準備。

根據中央氣象局圓規颱風預估路徑顯示，雖其動向有再往南偏，不過暴風圈依舊有機會掃到台灣東南部，而東部沿海地區今天下午開始風浪會逐漸增強，其中，台東綠島及蘭嶼地區風浪較為明顯，海上作業船隻提高警覺。

因應圓規颱風來襲，東部航運中心今天早上發布綠島及蘭嶼船班停駛公告，台東富岡往返綠島線10日、11日及12日停駛3天，台東富岡往返蘭嶼線10日、11日停駛2天；另屏東後壁湖往返蘭嶼線10日、11日停駛2天。

今天雙十國慶3天連假首日，逾1千遊客搭船前往綠島旅遊，但受到颱風影響，不少遊客行程被打亂。台中黃姓遊客說「原本排定3天行程，現在只能排1天了，今天早上過去下午就回來，真的很掃興」。另台南王姓遊客說「原本訂房已先退掉，未來2天只能在花東玩」。

不過，台東本島似乎不受颱風影響，3天住房率仍維持9成。飯店業者說，雖然連假會有颱風，但旅客都未有退房的情形。