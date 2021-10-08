頭城濱海森林公園大變身 最快11月中旬見客
宜蘭縣頭城鎮2019年被票選為經典小鎮，當地搶孤民俗文化活動逾200年，更有遠近馳名的烏石港和蘭陽博物館，而頭城濱海森林公園不只能遠眺龜山島，還有近年爆紅的八角樓瞭望台，吸引不少朝聖民眾。宜蘭縣政府爭取交通部觀光局補助及地方配合款共3500萬，進行「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」改善工程，最快將11月中旬過後對外開放。
烏石港規劃開發後，宜蘭縣政府考量頭城濱海森林公園的發展定位，加上既有設施老舊，遊客量不如往年盛況，因此向中央爭取體驗觀光─地方旅遊環境營造計畫「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」獲補助，並於去年3月開工，拆除既有老舊的活動中心，新建160坪的觀景餐飲空間和儲藏室、800公尺迴圈式步道、海景座位200席，並改建既有盥洗設施。
工旅處表示，頭城濱海森林公園鄰近得子口溪河口濕地、保安林，根據周邊的優勢地理位置，該計劃將其發展定位為生態環境教育結合露營用地的基地。另外，縣府考量園區內的八角塔有飾面鬆脫、長年水漬等情形，額外挹注縣款200萬元，一併在此次工程進行改善。
「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」以打造頭城濱海觀光遊憩廊帶為目標，營造多樣性的休閒型態，預計月底竣工，最快11月中旬過後，公共空間就能對外開放，至於餐廳部分將委外經營。 宜蘭縣長林姿妙今天視察工程時提到，頭城海邊風景優美，能看到遠方的龜山島，縣府整建頭城濱海森林公園，希望帶動當地觀光經濟發展。
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