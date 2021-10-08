快訊

華航機師6次違規外出 民航局重罰機師60萬、公司200萬

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

頭城濱海森林公園大變身 最快11月中旬見客

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天到頭城濱海森林公園視察工程進度。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天到頭城濱海森林公園視察工程進度。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣頭城鎮2019年被票選為經典小鎮，當地搶孤民俗文化活動逾200年，更有遠近馳名的烏石港和蘭陽博物館，而頭城濱海森林公園不只能遠眺龜山島，還有近年爆紅的八角樓瞭望台，吸引不少朝聖民眾。宜蘭縣政府爭取交通部觀光局補助及地方配合款共3500萬，進行「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」改善工程，最快將11月中旬過後對外開放。

烏石港規劃開發後，宜蘭縣政府考量頭城濱海森林公園的發展定位，加上既有設施老舊，遊客量不如往年盛況，因此向中央爭取體驗觀光─地方旅遊環境營造計畫「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」獲補助，並於去年3月開工，拆除既有老舊的活動中心，新建160坪的觀景餐飲空間和儲藏室、800公尺迴圈式步道、海景座位200席，並改建既有盥洗設施。

工旅處表示，頭城濱海森林公園鄰近得子口溪河口濕地、保安林，根據周邊的優勢地理位置，該計劃將其發展定位為生態環境教育結合露營用地的基地。另外，縣府考量園區內的八角塔有飾面鬆脫、長年水漬等情形，額外挹注縣款200萬元，一併在此次工程進行改善。

「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」以打造頭城濱海觀光遊憩廊帶為目標，營造多樣性的休閒型態，預計月底竣工，最快11月中旬過後，公共空間就能對外開放，至於餐廳部分將委外經營。 宜蘭縣長林姿妙今天視察工程時提到，頭城海邊風景優美，能看到遠方的龜山島，縣府整建頭城濱海森林公園，希望帶動當地觀光經濟發展。

八角樓瞭望台的外牆飾帶整修中。記者林佳彣／攝影
八角樓瞭望台的外牆飾帶整修中。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園既有老舊的活動中心拆除後，新建觀景餐廳等空間。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園既有老舊的活動中心拆除後，新建觀景餐廳等空間。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園能遠眺龜山島。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園能遠眺龜山島。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園進行改善工程，預計10月底竣工，最快將11月中旬過後對外開放。記者林佳彣／攝影
頭城濱海森林公園進行改善工程，預計10月底竣工，最快將11月中旬過後對外開放。記者林佳彣／攝影

森林公園 宜蘭 鐵道

延伸閱讀

國慶連假前已現車潮！國5恐塞到深夜 國道好走時段出爐

漢民商圈、小港森林公園旁 「原境易墅」併排雙車5大房

虎尾斥資千萬打造森林公園 10米高老虎遊具最吸睛

宜蘭／頭城外澳海灘、外澳車站 海、天、龜山島入畫

相關新聞

早餐只能吃龍蝦 花蓮豐濱稻草藝術呈現部落故事

花蓮縣豐濱鄉是臨海小鄉，鄉公所為強化在地農村意象，每年邀請部落族人製作稻草藝術品陳列在新社，與海稻田、蔚藍太平洋相映成趣...

走路2分鐘到 花蓮偏鄉可到派出所領5倍券村民樂好方便

紙本五倍券今天開始可在超商領取，花蓮中區萬榮鄉5村因偏遠沒有超商和郵局，警方安排3個派出所協助。領券首日，民眾迫不及待一...

鳳梨釋迦銷路緊縮 盼政府想辦法再輸陸

大陸上月20日停止台灣鳳梨釋迦進口，台東鳳梨釋迦採收期剩1個多月，農民因銷路緊縮心情沉重。縣長饒慶鈴昨對農民信心喊話，「...

花蓮重陽禮金大加碼 85歲也能領

花蓮縣政府宣布重陽節敬老禮金大加碼，不但年齡放寬，金額也倍增，即日起至重陽節前夕，致贈85歲以上長者3000元至1萬元不...

交通安全月 基警加強路口安全

10月為交通安全月，基隆警方分析交通事故發生地點多為路口及周邊區域，加強宣導行人過馬路要「停、看、聽」，開車、騎車行經路...

台東縣府宣布 明起熱門空曠景點「可不戴口罩」

因應中央防疫規定，台東縣府今天開防疫記者會，公布自明日起鬆綁防疫措施，其中，部落及市區以外的山林或海濱活動、以及熱門空曠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。