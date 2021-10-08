宜縣今起取消烤肉防疫管制 蘇澳朝陽漁港將開放垂釣
國內疫情日趨穩定，宜蘭縣長林姿妙今天在疫情指揮中心會議中宣布，蘇澳鎮朝陽漁港10月11日起開放垂釣，上限為30人，若人數超過仍會實施管制。另外，宜蘭縣政府先前因應北部幼兒園群聚事件而公布烤肉活動相關防疫措施，即日起停止適用，不過縣轄風景區至10月18日仍禁止烤肉。
蘇澳鎮朝陽漁港自5月27日迄今，暫停垂釣活動，將於10月11日起重新開放。農業處指出，朝陽漁港為縣內唯一開放垂點場域，因其沒有瘋狗浪，整體安全性穩定，加上漁船數不多，當地漁民認為垂釣並不影響其漁業作業安全。
宜蘭縣政府日前考量北部幼兒園疫情，為避免民眾因連假接觸活動過多，使得疫情擴散，於9月10日公告防疫管制措施，不開放公共場所、社團，以及社區的烤肉活動，若民眾自行在家烤肉，對象須以同住家人為原則。衛生局表示，經觀察中秋節後2週的疫情變化，的確沒有發生本土社區感染，因此今天起該公告停止適用，民眾仍須遵守相關餐飲規範。
林姿妙提醒，無論烤肉或在山林、海濱等空曠地區，民眾活動時仍須隨身攜帶口罩，當有不特定人士接近時，應戴上口罩以以保護自身安全。她說，國慶連假明天登場，是調整防疫相關規範後首波振興觀光起跑日，也要請各營業場所、公共場域，應確實執行人流控管或總量管制。
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