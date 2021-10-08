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振興五倍券催出旅遊潮 國慶連假台東訂房率約9成

中央社 / 台東縣8日電

振興五倍券帶動國內旅遊，國慶連假台東訂房率約9成，有飯店一半房客採用五倍券付款。台東縣政府也配合推出優惠方案，10月底前預約台東旅宿，可獲得在地農特產品。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，防疫措施鬆綁，加上政府推動的振興五倍券上路，台東的觀光人潮回流。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿指出，國慶連假台東旅宿訂房率平均約9成，有旅行社業者向縣政府反映，許多企業或團體被疫情悶壞了，解封後紛紛開始詢問旅遊行程，台東去年獲得國旅第一名，今年一樣很熱門，詢問度相當高。

台東縱谷線的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭接受中央社記者訪問表示，國慶連假約30間客房是採用振興五倍券數位綁定付款，有10幾間訂房約定結帳時以紙本付款，合計約5成的房客採用振興五倍券。

潘貴蘭說，因國慶連假的住宿單價比較高，因此旅客會選擇使用振興五倍券。

台東縣政府交觀處長余明勳指出，隨著台東最美星空、月光海等活動開始恢復辦理，旅遊人潮逐漸回流，縣政府配合振興五倍券推出第2階段的「預約台東」優惠方案，不分平假日，只要在10月底前預訂台東合法旅宿，可獲贈最高3萬枚的台東金幣以及台東釋迦或是在地農特產品。

余明勳表示，台東金幣可在1年內至台東知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品，歡迎民眾把握機會，「心動馬上行動」。

台東 國慶 連假

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