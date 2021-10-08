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早餐只能吃龍蝦 花蓮豐濱稻草藝術呈現部落故事

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉公所邀請部落族人在石梯坪創作的「早餐吃龍蝦」，傳達族人的幽默與樂觀。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所邀請部落族人在石梯坪創作的「早餐吃龍蝦」，傳達族人的幽默與樂觀。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉是臨海小鄉，鄉公所為強化在地農村意象，每年邀請部落族人製作稻草藝術品陳列在新社，與海稻田、蔚藍太平洋相映成趣，是熱門打卡景點，最近族人們又有新點子，以「早餐吃龍蝦」為主題，表達物資缺乏年代，族人只能靠海吃海的幽默，讓人看了莞爾一笑。

鄉長江莉婷說，新社半島梯田東傍太平洋，西臨台11線，每年稻子成熱時，金黃色稻浪隨風搖曳，襯著蔚藍大海，是台11線42.9公里處的熱門景點，鄉公所每年邀請部落族人展現創意，使用剩餘的稻桿等天然材料創作，打造具地方特色的裝置藝術

江莉婷表示，新社梯田除常設稻草人、涼亭、香菇和螃蟹等作品，最近新設創意盪鞦韆；另外在石梯坪也展出稻草藝術品，其中最幽默逗趣的「早餐吃龍蝦」，命名由來是因為早期物資缺乏，族人們靠海吃海，只能捕撈海產為食，兩隻龍蝦組成的稻草藝術品，正傳達出族人們的幽默與樂觀。

江莉婷說，這次稻草藝術展到明年2月，歡迎遊客可利用國慶連假到東海岸走一走，除了新社、石梯坪可以賞景、拍照打卡，9、10日下午在磯崎國小舊址（台11線36.5公里處）舉辦「藝起．豐濱Romadiw」音樂市集，將有歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、蔡瑀瑄、姚宇謙、馬詠恩、盧學叡等人接力演出，誠摰邀請遊客到豐濱體驗山海美景與藝術，也到音樂市集享受一場音樂饗宴。

花蓮縣豐濱鄉新社梯田稻草藝術品換新裝，新設創意鞦韆。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉新社梯田稻草藝術品換新裝，新設創意鞦韆。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉新社梯田稻草藝術品換新裝，稻草大螃蟹相當吸睛。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉新社梯田稻草藝術品換新裝，稻草大螃蟹相當吸睛。圖／豐濱鄉公所提供

早餐 裝置藝術

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