以稻稈、木頭創作 花蓮豐濱鄉特有農村藝術

花蓮豐濱鄉公所在新社部落、石梯坪2處臨路梯田提供創作場域，邀請當地族人以稻稈、木頭為材料製作裝置藝術，除了常設的稻草人、涼亭外，不定期會增加新作品，成為熱門景點。

豐濱鄉發布新聞稿指出，鄰近台11線的新社半島梯田有著山海環繞的美景，為增強農村意象表現，每年邀請部落族人發揮創意，在梯田上創作稻草裝置藝術，除了常設的稻草人、涼亭、香菇及螃蟹等作品，最近新增創意盪鞦韆、早餐吃龍蝦等作品，今年展區包括新社半島梯田及石梯坪梯田區。

豐濱鄉長江莉婷說，這次的新作品「早餐吃龍蝦」源自當地原住民族人的幽默，表達物資缺乏的年代，族人以捕撈海產為食，「只能」天天抓龍蝦當早餐，2隻龍蝦造型的作品就放置在石梯坪梯田上。

國慶連假即將到來，豐濱鄉公所9日、10日在磯崎國小舊址（省道台11線36.5公里處）舉辦「藝起．豐濱Romadiw」音樂市集，邀請歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、蔡瑀瑄、姚宇謙、馬詠恩、盧學叡等人接力演出，現場也有超過40攤特色攤位。