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走路2分鐘到 花蓮偏鄉可到派出所領5倍券村民樂好方便
紙本五倍券今天開始可在超商領取，花蓮中區萬榮鄉5村因偏遠沒有超商和郵局，警方安排3個派出所協助。領券首日，民眾迫不及待一早到派出所等候，村長以族語廣播，提醒民眾攜帶證件才能領，有村民代家人領，一口氣領了5份，開心說要拿去買家用品。
因應偏鄉地區沒有郵局及超商，內政部安排花蓮縣、台東縣、屏東縣3縣市共7間警察派出（分駐）所協助發送五倍券，其中花蓮萬榮鄉分別由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所員警協助辦理。
上月25日開放預約，第一階段受理逾1700人登記，萬榮所721份、西林所702份、是全台7間協助發放的派出所中第一、第二高，紅葉所也有302份。員警6日荷槍實彈從郵局領回五倍券後，24小時護券。
第一階段今天起至21日開放領券，當地村長一早以族語廣播，提醒民眾記得帶身分證、健保卡等證件才能領券。一名婦人興沖沖帶著兒子、孫子證件，一口氣領了5份。孩子要上班、孫子要上學，就由她來領，拿到五倍券很開心，要拿來買肥皂、洗髮精等家用品。
對於警方提供領券服務，民眾讚許很貼心，也說從家裡到派出所根本不需要騎車，走路只要2分鐘，領券超方便。
警方提醒，第一波即日起至21日領取，第二波是10月25日至31日預訂，11月8日至21日領取，民眾可在時間內的上午8時至晚間6時，攜帶身分證等證件，到西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所預訂或領取，若不方便可委由家屬持雙證件代領，但切勿輕信振興五倍券代辦詐騙，以防證件遭有心人士盜用及盜領五倍券。
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