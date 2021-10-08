台東原鄉部落柑仔店 5倍券找領又能抵賒帳人情味十足

今天全台首波預約登記振興5倍券發放，但並非所有店家都能找零或抵債消費使用，不過，台東原鄉部落部分柑仔店（雜貨店），對5倍券的使用具人情味，不但能找零，還能抵之前的賒帳，甚至沒找零的，還會登記餘額下次消費抵用。

「村民拿5倍券還債，他也會收的，都是錢啊！」金峰鄉嘉蘭部落溫姓柑仔店老闆說，村民買東西一定會找零，就算是買10元飲料，拿500元面額就找490元，上次3倍券他就這麽做了，收了好幾萬元的券，有賒帳的要拿5倍券還，他也會收，鄉下地方大家方便嘛！

達仁鄉拉里巴部落雜貨店老闆娘林蕙芳說，雖然收了5倍券，自己還要拿去郵局兌換現金，但部落也只有她一家雜貨店，所以也體諒村民的不便，該找零的找零，該收帳款的也會收，就當作現金一樣，使用方便就好，畢竟兌換回來的也是現金。

另達仁安朔部落溫姓雜貨店老闆說，他不會找零，但會把餘額登記下來，下次來買東西就可以從餘額扣除，例如拿1000元面額的5倍券，買100元，就會登記900元，去年3倍券也是用這樣的方式，這次5倍券比照辦理。