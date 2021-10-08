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花蓮偏鄉派出所當五倍券領取據點 村民讚方便

中央社 / 花蓮縣8日電

振興五倍券紙本今天開放超商領券，位在花蓮萬榮鄉5處偏鄉部落由當地派出所提供預約、領券服務，省去跨鄉鎮移動，走路2分鐘就可領券，村民稱讚很方便。

鳳林警分局轄內的西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5村落地處偏遠，附近沒有郵局或便利商店，由西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所就近協助紙本五倍券預約及發放，第一階段受理逾1700人預約。

開放領券首日，村長族語廣播，提醒村民攜帶身分證、健保卡等證件領取，員警在所內安排動線及民眾等待區，讓長者可以坐著等候，上午8時就有民眾陸續前往領券。

有村民一次領了5份，她說，幫上班的孩子、上學的孫子代領，已經計劃好要買家用品，「肥皂、洗髮精等什麼都要買」；也有村民說，要幫家裡換一張新的餐桌。

西林村民表示，離村落最近的超商騎車要橫跨鄉鎮，騎車約10分鐘，從家裡到派出所不用騎車，走路只要2分鐘，方便很多。

鳳林警分局長簡龍宏表示，轄內第一階段登記約1700份紙本振興五倍券，其中西林派出所、萬榮分駐所都超過700份，是全台協助發放的派出所中最高。

簡龍宏提醒民眾，民眾若不方便到場領取，可委由家屬持雙證件代領，切勿輕易相信振興五倍券代辦詐騙，以防證件遭有心人士盜用及盜領五倍券。

超商 健保卡 詐騙

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