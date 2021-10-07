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花蓮箭瑛舊橋改建紀念廊道 見證2位老師師道精神

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮箭瑛大橋改建完工，雙手合十的橋塔造型，象徵2位犧牲的老師守護通行的人車。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林鎮箭瑛大橋改建完工，雙手合十的橋塔造型，象徵2位犧牲的老師守護通行的人車。記者王思慧／攝影

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋是紀念張箭、鄧玉瑛老師因公殉職，因舊橋老舊破損進行改建工程，在7月底新橋通車。縣府特別保留舊橋2座橋墩及橋面，設計為「箭瑛紀念廊道」，象徵守護用路人的安全，也見證2位老師的師道精神。

在1977年颱風來襲，花蓮溪溪水暴漲沖毀便橋，鳳林鎮山興國小老師張箭、鄧玉瑛為到校上課，冒險渡河，卻不幸溺斃，犧牲換來箭瑛大橋，同時是花蓮第一座水泥橋。在使用逾40年後建新橋，橋梁設計為雙塔結構的脊背橋，雙手合十的橋塔造型，象徵2位老師守護通行的人車，而舊橋成為紀念廊道，紀念2人的英勇作為。

花蓮縣府在鳳林鎮舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」，代表張箭老師遺族與鄧玉瑛老師胞兄的鄧明星表示，在建新橋時，特別保留東側2座橋墩及橋面，設計成紀念廊道，加上觀景台，讓2位老師事跡永遠保存下來。

在紀念廊道上設有解說牌，闡述箭瑛大橋歷史及2位老師事蹟，透過QR Code在手機上，欣賞客家詩人葉日松著作並朗誦「箭瑛大橋」，客家創作歌手徐世慧作詞、作曲並演唱的「箭瑛大橋頌」等作品，還有舊箭瑛大橋歷史照片，及新箭瑛大橋建造過程全程縮時攝影，讓舊橋歷史及新橋建造過程相互輝映。

花蓮縣教育會理事長邱紫慧指出，「箭瑛紀念廊道」啟用，除了傳承歷史意義及教育價值，且可帶動觀光發展，讓新箭瑛大橋景觀橋、箭瑛公園及箭瑛紀念廊道3個地方，串連成為美麗的新景點。

花蓮縣府在建新橋時，特別保留箭瑛大橋東側2座橋墩及橋面，設計成紀念廊道。記者王思慧／攝影
花蓮縣府在建新橋時，特別保留箭瑛大橋東側2座橋墩及橋面，設計成紀念廊道。記者王思慧／攝影
花蓮縣府保留箭瑛大橋一部分舊橋，設計為紀念廊道，紀念2位老師的師道精神。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府保留箭瑛大橋一部分舊橋，設計為紀念廊道，紀念2位老師的師道精神。圖／花蓮縣政府提供

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