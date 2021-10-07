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花蓮箭瑛大橋紀念廊道啟用 追思44年前2護童殉難師

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念廊道昨天啟用，設解說牌留存2位殉難老師事蹟，讓後人永遠追思。圖／縣府提供
花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念廊道昨天啟用，設解說牌留存2位殉難老師事蹟，讓後人永遠追思。圖／縣府提供

花蓮縣鳳林鎮新的箭瑛大橋今年7月通車，縣府保留東側兩座橋墩及橋面作為紀念廊道，昨天啟用，縣府同時舉辦活動，追思44年前颱風天為助學童渡溪，不幸被大水沖走溺斃的張箭、鄧玉瑛兩位老師。

張箭與鄧玉瑛是鳳林鎮山興國小老師，44年前颱風來襲時冒險涉溪到校上課，為協助學童渡溪，途中不幸被大水沖走溺斃，兩人的犧牲促成花蓮溪第一座水泥橋箭瑛大橋。大橋因為橋齡老舊、結構破損，橋面寬度不足、會車不等，縣府爭取4.2億元經費動工改建，今年7月29日通車。

新橋在設計時，採雙塔造型脊背橋，橋長960公尺、寬9公尺，中間塔高23公尺，以雙手合十的造型紀念兩名老師，還貼心保留東側2座橋墩及橋面作為紀念廊道，貼心保留保留東側2座橋墩及橋面作為紀念廊道，設置解說牌介紹大橋歷史和兩位老師英勇事蹟，也有舊橋的歷史照片等。

昨天啟用典禮上，縣長徐榛蔚與眾人走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛的紀念銅像獻花致敬，接著走回第一代箭瑛大橋西側，主持紀念廊道啟用儀式。鄧玉瑛胞兄、前縣府建設處長鄧明星代表致詞表感謝前縣長、現任立委傅崐萁，以及縣長徐榛蔚保留住紀念廊道，讓兩位教師事蹟永存。

徐榛蔚說，去年的箭瑛大橋，今年美崙綠網與拉庫拉庫溪布農族祖屋，這兩年縣內重大建設多次榮獲國家建設卓越獎，感謝縣府同仁努力付出。

花蓮縣校長協會理事長鳳林國小校長李國清、花蓮縣教育會理事長邱紫慧表示，「箭瑛紀念廊道」啟用，除了傳承歷史意義及教育價值，且可串連成新景點，帶動觀光發展。

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念廊道昨天啟用，縣長徐榛蔚（前）率眾人獻鮮花追思2位殉難老師。圖／縣府提
花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念廊道昨天啟用，縣長徐榛蔚（前）率眾人獻鮮花追思2位殉難老師。圖／縣府提

花蓮 徐榛蔚 颱風

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