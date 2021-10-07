台東縣府宣布 明起熱門空曠景點「可不戴口罩」

因應中央防疫規定，台東縣府今天開防疫記者會，公布自明日起鬆綁防疫措施，其中，部落及市區以外的山林或海濱活動、以及熱門空曠景點，可不用戴口罩。副縣長王志輝說，「只要縣內空曠地方，算是解封的概念，但口罩一定隨身攜帶」。

王志輝說，雖然空曠不是人潮聚集地區可以不用配戴口罩，但是還是要保持社交距離，且口罩一定要隨身攜帶，避免遇到不特定人士時，可以隨時將口罩戴上；熱門觀光景點如伯朗大道、森林公園、海濱公園、杉原海水浴場及多良車站，開放不戴口罩，原則上只要縣內空曠地方，算是解封狀態。

縣府今天下午3點半開防疫記者會，由王志輝主持，包括各局處長都列席參與。主要針對台東縣訂定覅相關措施做說明。並以「若需接觸不特定對象」及「未能保持社交距離」需遵守戴口罩為原則下，鬆綁部分措施。

鬆綁部分包括辦理馬拉松及鐵人三項可不需配戴口罩，但需提防疫計畫交由主管單評估；繞境、遊行、徒步進香仍暫不開放，除經考量其特殊性專案核准辦理；餐飲場所用餐，不限制使用隔板或保持社交距離，如採桌菜方式應提供公筷母匙。

自助選物販賣機營業場所提出申請同意後可不受營業時間限制；公有市場及夜市攤販出入口統一管制措施解除，各攤位業者應要求消費者執行實聯制登記。學校部分高中以下學校開放家長及洽公民眾進校園、場館租借、縣內校外教學活動及開放辦理村校聯合運動會。