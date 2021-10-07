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用路人注意！ 基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝
基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝

基隆市仁愛區華三街今天上午10點多，再度發生大樓外牆磁磚剝落往下砸的情況，幸好數量不多，且當時沒有行人及攤商經過，但路過買菜的民眾看到一地的破碎磁磚仍心有餘悸，直呼還好沒有砸到人。大樓管委會已請吊車盡速修復外牆，目前先用警示錐圍起馬路，避免民眾靠近。

仁愛區光華里長陳世豐說，今天大樓外牆又有磁磚脫落，請路過民眾小心，今天掉落數量比較少，立即請警第一分局到場放置警示錐，避免民眾靠近被砸到。大樓之前也發生磁磚掉落，但損壞處都已修好，今天再掉落的另一小塊的外牆，管委會已請廠商處理。

據附近攤商說，上午掉落時幸好馬路上沒有人，但掉了一地碎磁磚。一名路過買菜的民眾說，要趕快把大樓的外牆修好，老是掉磁磚，民眾經過時會有危險，萬一被砸到頭不得了，希望全面重新檢修或更新。

基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝
基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝
基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝
基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚，碎片滿地經過小心。記者游明煌／翻攝

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