用路人注意！ 基隆華三街市場大樓外牆再掉磁磚

基隆市仁愛區華三街今天上午10點多，再度發生大樓外牆磁磚剝落往下砸的情況，幸好數量不多，且當時沒有行人及攤商經過，但路過買菜的民眾看到一地的破碎磁磚仍心有餘悸，直呼還好沒有砸到人。大樓管委會已請吊車盡速修復外牆，目前先用警示錐圍起馬路，避免民眾靠近。

仁愛區光華里長陳世豐說，今天大樓外牆又有磁磚脫落，請路過民眾小心，今天掉落數量比較少，立即請警第一分局到場放置警示錐，避免民眾靠近被砸到。大樓之前也發生磁磚掉落，但損壞處都已修好，今天再掉落的另一小塊的外牆，管委會已請廠商處理。