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鳳梨釋迦將上市 饒慶鈴邀貿易商拓展新銷路

中央社 / 台東縣7日電

中國暫停台灣釋迦輸入，而月底台東鳳梨釋迦將上市，為解決外銷可能受阻的產銷問題，台東縣長饒慶鈴近日邀請貿易商討論拓展中國以外的市場。

台東縣政府發布新聞稿指出，饒慶鈴昨天下午由農業處長許家豪陪同，前往釋迦包裝場進行座談，與貿易商討論未來外銷新興通路拓展事宜。

饒慶鈴會後表示，縣政府2年多前已超前部署定位鳳梨釋迦銷售市場，但現今面臨最大外銷市場中國的不穩定狀況，縣府絕不會輕言放棄外銷市場，已積極串聯產地包裝場及貿易商，爭取藉由貿易商既有水果外銷通路來突破中國以外的新興市場，未來也會協助建立外銷冷鏈及檢疫系統，一起為農民找出更多出路。

饒慶鈴強調，縣政府會全力配合農委會拓展外銷策略，並積極尋求多元內銷通路，降低鳳梨釋迦對單一市場的依存度，以減輕農民銷售壓力，希望農民專心顧好品質，維持良好的果品品質，符合更多國家相關法規和標準。

台東縣政府農業處表示，農委會台東區農業改良場和縣府後續將舉辦多場鳳梨釋迦品質管理講習會，分別於10月12日鹿野地區農會、14日太麻里地區農會、15日台東地區農會及19日斑鳩冰品辦理，希望農民踴躍參與。

釋迦 台東 農民

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