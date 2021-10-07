劉櫂豪要求鳳梨釋迦保險 保障每公頃40萬元收入

中國禁止台灣鳳梨釋迦進入，立委劉櫂豪今天要求農委會儘速研議鳳梨釋迦農民收入保險，保障每公頃新台幣40萬元收入。

中國9月間公告台灣蓮霧和鳳梨釋迦檢驗出有害蟲暫停輸入。台東種植的鳳梨釋迦超過9成輸出中國，再1個月即將上市，釋迦農相當憂心。

立法委員劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，為保障農民收入穩定，劉櫂豪向農委會具體建議，儘速研議開辦鳳梨釋迦農民收入保險，每公頃保障最少40萬元收入，亦即每公頃收入不足40萬元部分由保險金補足差額，並予以補助1/2保險費用，減輕農民負擔。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問時表示，今年度釋迦收入保險申辦雖於5月底已截止受理，但是農委會主委陳吉仲主委仍允諾研議新保單，將儘速公告具體措施，幫助農民，保障收益。

劉櫂豪表示，除研議新保單外，農委會也已規劃鳳梨釋迦行銷其他國家市場5000噸、加工2000噸以及加強國內行銷目標，並編列10億元經費，協助外銷運費加碼補助等措施。

同時成立內銷通路「好釋連蓮」預購平台，配合政府推出五倍券、農遊券等措施，擬定購買釋迦及蓮霧加碼方案，以求穩定產品價格、保障農民權益，劉櫂豪要求農委會全力達成上述目標。