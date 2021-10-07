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這美味叫「貼鍋」饅頭非鍋貼 林右昌軍服介紹眷村文化
基隆市長林右昌今天上午參與「北北基桃眷村文化節串連線上直播開幕記者會」，與北北桃三位市長透過網路串連，在線上完成「拾眷拼圖」，林右昌特別介紹即將啟用的沙灣歷史園區，歡迎大家10月9日一同來參觀。他還特別穿上借來的軍服，介紹眷村美味「貼鍋饅頭」。
在線上記者會中，林右昌在被問到最喜歡的眷村菜時，特別介紹用老麵再加麵粉揉成麵團，貼在鍋邊蒸、烙做成的「貼鍋饅頭」；至於在被問及最想推薦的眷村時，則是介紹了當年利用基隆要塞司令部校官眷舍基地設置的「建實新村」。
林右昌會後指出，眷村文化是台灣重要的歷史記憶，基隆市今年特別介紹位在沙灣歷史園區的「建實新村」，現在的榮服處就是以前建實新村的幼兒園，10月9日就要啟用的沙灣歷史園區，把太平輪紀念碑、法國公墓、石圍遺構、建實新村、校官眷舍等全部整合在一起。
林右昌說，即將啟用的沙灣歷史園區，將呈現出台灣不同歷史階段的文化歷史場域，從10月9日開始將有一整個月的活動，非常歡迎對於台灣跟基隆發展歷史有興趣的民眾來一探究竟。
文化局指出，基隆是臺灣的海上國門，從大航海時代就開始與世界緊密相連，包括戰後來到台灣的眷村人，都為基隆的多元文化，留下不同的常民記憶與美食佳餚。今年因為疫情的關係，各地眷村文化節的形式與時間都受到影響，不過，北北基桃4位市長今天串連出席開幕記者會，代表大家對於眷村文化的重視。
配合今年眷村文化節活動，文化局還特別準備了《重返韋昌嶺》、《港都記事》、《聽北管在基隆》、《從唐山吃到台灣》等精美好書，即日起到10月31日，只要參加線上集章，就有機會獲得，歡迎所有熱愛眷村文化的朋友們一同參與。
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