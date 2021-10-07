國慶日來安農溪健走 三星馬拉松延長報名

為慶祝雙十國慶到來，宜蘭縣三星鄉公所邀請民眾10月10日一同來健走。鄉長李志鏞表示，歡迎鄉親、喜愛健走的朋友共襄盛舉，到三星慶祝國家一年一度的生日，同時欣賞在地的田野風光。

三星鄉公所推廣在地觀光不遺餘力，選在國慶日當天早上6點半在公所廣場，舉辦國慶健走活動，將走訪野薑花盛開的安農溪，全程約3公里。公所也準備限量1000條的紀念毛巾、落羽松秘境農夫市集開幕百元消費劵，要送給參與民眾。