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台東忠烈祠2樹染褐根病 縣府：密切注意周遭樹木

中央社 / 台東縣7日電

台東鯉魚山公園忠烈祠旁的2棵大樹染褐根病枯死，專家憂心擴散園內上百棵老樹甚至是鯉魚山頭樹木。台東縣政府今天表示，會密切注意周遭樹木的健康問題。

負責管理忠烈祠的台東縣政府民政處長鍾青柏今天接受記者電話訪問時表示，民政處半年前就發現這2棵樹感染褐根病，委託農業處人員前往診斷，已無法搶救。因重機械無法上去從事鋸砍作業，如要人工費用是新台幣20萬元，目前沒有這筆預算，要等到明年度再處理。

鍾青柏表示，10月1日已請人在旁邊貼公告要民眾遠離枯樹，今天一早再派人將附近拉起警戒線，呼籲民眾勿靠近。

台東縣政府農業處長許家豪表示，樹木會感染褐根病的主要原因是生長環境失去平衡，再者是樹木本身不健康，農業處會密切注意鯉魚山公園的環境變化和樹木是否健康，視情況做有必要的防範。

台東忠烈祠旁的樟樹和榕樹，數個月前民眾發現樹葉枯黃掉落。9月3日台東縣長饒慶鈴帶領台東各界參加秋季大典時，參加人員目睹2棵大樹明顯枯死。

10月2日台東「津和堂」在「山海鐵馬道環境學堂」舉辦「認識常見植物病蟲害」，邀請農委會林試所森林保護組員傅春旭授課，課後他前往鯉魚山忠烈祠看枯死的樹木。

傅春旭診斷後表示，確定是感染褐根病枯死，「看樣子已經無法救了」，從樹幹上的腐生菌來看，已死一段時間，現在要做的是搶救周邊老樹和避免褐根病的孢子往鯉魚山頭擴散，「一旦讓孢子飄向山頭，碰到適合的環境就糟糕了，如果失控就不好防治」。

他進一步說明，如果不防治，因鯉魚山公園內的老樹樹冠和樹根幾乎都連在一起，會一棵接著一棵感染。另外，這2棵枯死的大樹也要儘快砍掉，不然附近運動民眾會有被壓到的危險。

台東 忠烈祠 農委會

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