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北宜直鐵取代高鐵？ 林姿妙：交通部承諾高鐵不變卦

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
高鐵宜蘭站選址迄今喬不定，宜蘭縣長林姿妙今天表示，先前曾問過交通部，交通部承諾高鐵延伸宜蘭計畫一定會做，不會變卦。記者林佳彣／攝影
高鐵宜蘭站選址迄今喬不定，宜蘭縣長林姿妙今天表示，先前曾問過交通部，交通部承諾高鐵延伸宜蘭計畫一定會做，不會變卦。記者林佳彣／攝影

高鐵宜蘭站選址在哪迄今仍未定案，更引爆民進黨內派系之爭，近期又出現北宜直鐵取代高鐵的聲音。宜蘭縣長林姿妙今天表示，宜蘭縣塞車嚴重，先前曾問過交通部，交通部也承諾高鐵延伸宜蘭計畫一定會做，不會有變卦的問題。

林姿妙提到，高鐵延伸宜蘭計畫站現在就卡在「場站」要設在哪，縣內12個鄉鎮市的民眾都為各自鄉鎮市請命，也代表大家已經相當重視宜蘭的交通問題，「這是好的現象，大家來關心」，也是讓中央知道宜蘭縣塞車問題，一定要正視宜蘭交通問題，目前中央確實已經正視到。

另外，林姿妙說，「瑞濱公路」延伸到頭城路段也要推出，規畫費目前已經編列，中央也已經重視到，相信中央有看到大家有這麼大的反應，希望能趕快核定高鐵延伸宜蘭計畫，讓宜蘭縣交通順暢。

高鐵延伸宜蘭 林姿妙 塞車

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