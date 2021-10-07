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改管炸街惹民怨 基隆比對雲端相片揪出11輛噪音車開罰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

汽機車行駛發出噪音引發民怨，基隆市警察局、環保局過濾2000多筆上傳環保署檢舉網站相片，鎖定其中199輛曾被檢舉3次以上車輛比對後，發現11名車主改裝排氣管，另有18件改裝排氣管車主異動，未到環保局檢驗車輛，全數依法開罰及通知複驗，防範這些車輛繼續「炸街擾民」。

汽機車改裝發出噪音問題嚴重，基隆市長林右昌先前到中山區與里長座談，有里長反映民怨，希望市府有效遏止，維護民眾生活品質。

基隆市警局除與環保局、監理站聯合執行「靜城專案」，設置攔檢點取締分貝值超標噪音車，並從環保署檢舉噪音車網站著手，彙整今年1到8月間2000多筆檢舉相片比對，發現曾被重複檢舉3次以上、設籍基隆的車輛共199輛。

專案人員比對認證合格和上傳檢舉照片的排氣管，揪出11件車主已將認證合格的排氣管，偷偷換回改裝排氣管炸街擾民。另有18件改裝排氣管車主異動後，未再到環保局檢驗車輛。

警方表示，凡經檢舉通知經檢驗認證合格車輛，不得再任意變更或使用未經檢驗合格的排氣管，違者將依違反噪音管制法公告事項規定，「不得有使用未認證之排氣管，致妨礙他人生活環境安寧之行為」處以3000元罰鍰。

交通隊呼籲民眾勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛、超速、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，這些駕駛行為恐涉刑法「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制，實施優勢警力攔截圍捕，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明究責。

基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局、環保局過濾環保署檢舉網站相片，揪出11輛車的排氣管與先前合格認證照片不符，依法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

噪音 基隆 車主

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