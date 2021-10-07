花蓮推觀光兩振興方案 住一晚或消費滿兩百以上 抽大獎

國旅市場在今年年中被疫情干擾，現在好不容易防疫規定鬆綁，為了在年底前促進觀光市場，又搭上五倍券，花蓮縣政府推出兩大振興方案，自明天起到年底，遊客到花蓮住一晚，或消費滿200元以上，就有機會抽到汽車、手機等大獎。

縣府觀光處長張志翔表示，鼓勵民眾來花蓮旅遊、消費，以刺激產業復甦，縣府雙管齊下推出兩大振興方案，第一項遊客只要在花蓮的合法旅宿業住宿，並前往任一指定景點或活動，到官網登錄相關資料，就能抽大獎。

另一項是民眾在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，無論使用現金或振興五倍券，只要消費滿200元，即可抽蘋果手機。

除了抽獎外，縣府更祭出總價值130萬元的花蓮好Ｑ購物金，包含2000元500份及1000元300份。「花蓮好Ｑ」為縣府創建的數位消費券網站，不用下載App，獲得Ｑ幣的民眾可至花蓮500間特約店家選購喜愛的商品。

觀光處表示，花蓮好Ｑ操作方式簡單，民眾只要先在花蓮好Ｑ網站加入會員，並掃描Q幣入會員帳戶後，即可至店家掃描店家收款QR Code消費。民眾獲得Ｑ幣的方式，除了振興方案抽獎活動外，參加縣府各項實體活動，或是參加各局處線上網路宣傳活動等，都可於完成指定任務後獲得Ｑ幣。