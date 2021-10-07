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花蓮縣府敬老禮金年齡下修 金額加碼最高1萬元

中央社 / 花蓮縣6日電

花蓮縣政府10月起調整重陽敬老禮金，年齡放寬至85歲以上即可領取，加碼金額提高新台幣3000元至1萬元不等，將有逾6000人受惠。

花蓮縣政府社會處指出，重陽敬老禮金往年僅提供90歲以上民眾，今年下修至85歲，新增85歲至89歲長者，每人3000元；90歲至99歲長者，禮金1000元提高至5000元；百歲人瑞禮金從2000元提高至1萬元，還有總統府及衛生福利部聯合致贈金鎖片及適逢滿百長者敬老狀。

社會處指出，加碼發放對象需設籍花蓮縣3個月以上並實際居住，即凡是於110年7月14日前設籍花蓮縣且於10月14日前年滿85歲以上長者即可領取，總計約6767人受惠。

社會處長陳加富今天表示，將由各鄉鎮公所村里幹事協助發放重陽敬老禮金，並關懷失能長者生活狀況，呼籲家中有長輩的鄉親，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，先向戶籍地鄉鎮市公所查證。

花蓮 重陽敬老禮金

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