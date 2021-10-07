基隆五倍券6萬7600份今配送45支局 每箱1百萬元先亮相

政府振興經濟五倍券昨天陸續配送全台各地郵局，基隆郵局分配的五倍券目前已經清點完，每箱1百萬元，全部共有6萬7600份，今天會陸續配送到基隆地區45支局，10月12日開始發放。

基隆郵局局長周哲範說，昨天分配下來的五倍券，目前已經清點完，共有6萬7600份，今天會陸續配送到基隆地區45支局。這次五停券10月12日郵局開始發放，但10月只有開放給預約民眾領取，11月才會給非預約民眾。

周哲範提醒，數位綁定不能改為紙本發放，每次預約人數連同自己可以有5人，但領取後只要離開櫃台不能再要求兌換，但如果覺得有問題可以打1988專線，但要攜帶健保卡。各支局發放五倍券是否設專辦櫃台要視支局大小來考量是否設置。