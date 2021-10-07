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基隆五倍券6萬7600份今配送45支局 每箱1百萬元先亮相

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影

政府振興經濟五倍券昨天陸續配送全台各地郵局基隆郵局分配的五倍券目前已經清點完，每箱1百萬元，全部共有6萬7600份，今天會陸續配送到基隆地區45支局，10月12日開始發放。

基隆郵局局長周哲範說，昨天分配下來的五倍券，目前已經清點完，共有6萬7600份，今天會陸續配送到基隆地區45支局。這次五停券10月12日郵局開始發放，但10月只有開放給預約民眾領取，11月才會給非預約民眾。

周哲範提醒，數位綁定不能改為紙本發放，每次預約人數連同自己可以有5人，但領取後只要離開櫃台不能再要求兌換，但如果覺得有問題可以打1988專線，但要攜帶健保卡。各支局發放五倍券是否設專辦櫃台要視支局大小來考量是否設置。

基隆郵局表示，6萬7600份目前已清點完畢，今天陸續配送到基隆地區45支局，每箱有8把，每把25份，每份5千元，因此每1箱有1百萬元。

基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影
基隆五倍券6萬7600份今配送45支局，每箱1百萬元先亮相。記者游明煌／攝影

基隆 郵局 健保卡

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