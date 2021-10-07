長輩笑了 花蓮重陽禮金大加碼 85歲以上都有 百歲1萬元

花蓮縣政府宣布重陽節敬老禮金大加碼，不但年齡放寬，金額也倍增，即日起至重陽節前夕，致贈85歲以上長者3000元至1萬元不等禮金，對象為設籍花蓮滿3個月並實際居住者，6700餘人受惠。

花蓮縣重陽禮金以往發放對象限90歲以上長者，90歲至99歲每人禮金1000元，由鄉鎮市公所協助發放，年滿百歲每人禮金2000元，由縣府親送。

為了表示對長輩的重視，縣府今年修訂發放標準，大幅加碼禮金，且下修年齡限制到85歲，希望藉此讓縣內長輩感受到尊崇與關懷，也祝福長輩健康呷百二。

縣府表示，本次加碼發放對象，只要在110年7月14日前設籍花蓮縣，且在10月14日前年滿85歲以上長者，都可領取。今年新增85歲至89歲每人3000元，共4088人；90歲至99歲以往是1000元，一口氣提高到5000元，共2596人；百歲以上長者83人，由2000元提高到1萬元，除了縣府派員到府致贈，一併送上總統府及衛福部聯合致贈的金鎖片一枚，正好滿百歲的長者，也會加贈總統府敬老狀一紙。