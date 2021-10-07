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長輩笑了 花蓮重陽禮金大加碼 85歲以上都有 百歲1萬元
花蓮縣政府宣布重陽節敬老禮金大加碼，不但年齡放寬，金額也倍增，即日起至重陽節前夕，致贈85歲以上長者3000元至1萬元不等禮金，對象為設籍花蓮滿3個月並實際居住者，6700餘人受惠。
花蓮縣重陽禮金以往發放對象限90歲以上長者，90歲至99歲每人禮金1000元，由鄉鎮市公所協助發放，年滿百歲每人禮金2000元，由縣府親送。
為了表示對長輩的重視，縣府今年修訂發放標準，大幅加碼禮金，且下修年齡限制到85歲，希望藉此讓縣內長輩感受到尊崇與關懷，也祝福長輩健康呷百二。
縣府表示，本次加碼發放對象，只要在110年7月14日前設籍花蓮縣，且在10月14日前年滿85歲以上長者，都可領取。今年新增85歲至89歲每人3000元，共4088人；90歲至99歲以往是1000元，一口氣提高到5000元，共2596人；百歲以上長者83人，由2000元提高到1萬元，除了縣府派員到府致贈，一併送上總統府及衛福部聯合致贈的金鎖片一枚，正好滿百歲的長者，也會加贈總統府敬老狀一紙。
縣府統計，往年重陽禮金發放對象約2000多人，這次禮金加碼，85到99歲的長者有6684人，加上百歲人瑞83人，總計6767人受惠，禮金總額比往年多出約2500萬元。除了縣政府，各鄉鎮市公所也各自有重陽節禮金或相關重陽活動，各向戶籍公所洽詢。重陽敬老禮金2600多萬元，以前169萬元，
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