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原住民族歲時祭儀將到來 雇主未給1日假恐挨罰百萬
「原住民族歲時祭儀」即將到來，也是專屬於具原住民族身分勞工的國定假日。北市勞動局提醒，雇主應給予原住民勞工1日休假，且工資照給，勞工不用特別請假，若對身份有疑慮，雇主可請勞工提供可證明身份的相關文件，避免日後勞資爭議，違法恐挨罰最高100萬元罰鍰。
原住民族歲時祭儀為內政部規定的國定假日，《勞基法》內也有保障原住民勞工的休假日，專屬於具原住民族身分勞工的國定假日，較一般身分勞工多1日國定假日。
北市勞動局表示，原住民族共有16個族別，個別民族的歲時祭儀皆有不同，今年10月至12月有卑南族、魯凱族、邵族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族及卡那卡那富族等7個族別的祭儀。
勞動局長陳信瑜指出，雇主應給予原住民勞工「歲時祭儀」休假1日、工資照給，且勞工不用請假，如雇主對於勞工的原住民身分有疑義，可請勞工提供戶籍謄本或戶口名簿影本等，可資證明其原住民族身分或族別的相關文件。
陳信瑜說，雇主仍得經勞工同意歲時祭儀的休假日出勤，並依法加倍給付工資，或雙方協商調整與其他工作日對調，建議雙方以書面方式載明調整後的休假日期，避免日後爭議。如雇主未使勞工於國定假日休假或未給付國定假日出勤工資，即違反《勞基法》規定，可處2萬至100萬元罰鍰。
陳信瑜提醒，每年度內政部皆會指定為各原住民族勞工的「原住民族歲時祭儀」，雇主得至「原住民族委員會歲時祭儀」專區網站查詢。
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