遊覽車自撞山壁報告遲未出爐 運安會甩鍋宜檢澄清
騰龍通運遊覽車今年3月在舊蘇花公路自撞山壁釀6死，國家運輸安全調查委員會今天在立法院交通委員會，進行報告業務並備質詢。對於該事實資料報告遲未出爐，運安會主任委員楊宏智表示，宜蘭地檢署扣留事故車，使調查受阻，明年才能完成事實資料報告。宜蘭地檢署傍晚特別發新聞稿澄清，偵查中就依據相關規定，讓運安會兩度派員上車協同會勘事故遊覽車，進行第一線調查。
運安會指出，騰龍KAA-0853遊覽車重大公路事故，預計明年1月底前完成事實資料報告，最終調查報告則是明年6月底前完成。針對事實報告之所以未出爐，楊宏智說，是因為宜蘭地檢署至今都還沒把事故車讓運安會人員，能在第一線做調查，可能是溝通不良。
不過，宜蘭地檢署今天傍晚發新聞稿澄清，騰龍通運公司遊覽車發生重大事故後，本署向尊重各相關機關依法行使職權，本於災害防救法、刑事訴訟法，以及運輸事故調查法等規定，與各機關協處救災、犯罪偵查，以及事故調查有關事宜。
另外，宜蘭地檢署依「國家運輸安全調查委員會與檢察機關辦理重大運輸事故調查協調聯繫作業要點」，與運安會保持密切聯繫、互相協助。
宜蘭地檢署也說明，該重大交通事故發生後，檢察官在偵查中，即依據上開規定，允讓運安會兩度派員上車，協同會勘事故遊覽車，進行第一線調查，雙方亦保持意見交換，實無報載未讓調查事故車輛情事。
宜蘭地檢署提到全案刑事部分，檢察官已於今年7月間偵結起訴被告游姓司機，相關卷證、車輛已依法移交宜蘭地方法院。若運安會後續仍有調查事故車輛的必要，可依法向法院洽借；若有需要協助，檢方也將提供必要協助， 以利完成後續事故調查。
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