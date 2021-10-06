蘭城國際音樂節東方傳奇「關聖帝君」首演 氣勢磅礴

宜蘭市公所舉辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」，今年特別邀請定居台灣的多支國外團隊及國內優秀隊伍參與演出，訂於10月13日在昭應宮舉行開幕式、14日至17日在宜蘭演藝廳演出，此外也會到各鄉鎮舉辦文化巡禮及慈善教育巡演，讓美妙樂音傳達到各角落。

今天宣傳記者會在礁溪鄉協天廟舉行，由當代樂坊藝術總監李建興創作~東方傳奇「關聖帝君」樂曲在廟前廣場首演，全曲詮釋大致分為四段，分別是三國鏖戰、威震華夏、英雄生涯及千古忠魂，整支樂曲演奏下來，充滿氣勢磅礴氛圍。

李建興表示，他身為礁溪子弟，自幼深受關聖帝君信仰薰陶，能以其忠孝節義精神做為主題創作，除了是願望外，也深以為榮，希望明年當代樂坊前往西班牙和美洲巡演時，能將這首樂曲傳到國外，更以此曲宣慰僑胞。

市公所表示，今年國際音樂節邀請7支國外團隊、13個國內優秀在地團隊14日起在演藝廳表演，東方傳奇「關聖帝君」這支曲子也會同時在演藝廳上演，民眾千萬別錯過。

在文化巡禮方面，市公所邀請日本風鳴太鼓團、宜蘭汶凬舞集和當代樂坊擔綱，規畫到廟宇和社區進行5場巡演，作為音樂節的前導活動，今天在協天廟演出算是文化巡禮的首場活動。