台東46名百歲人瑞 縣府發5000元禮金慶重陽
台東縣政府自4日至29日期間發放重陽節敬老禮金，縣內有46名百歲人瑞，可獲新台幣5000元，台東縣長饒慶鈴今天與台東市長張國洲前往慰問百歲人瑞翁妲，祝福她身體健康。
翁妲阿嬤今年滿百歲，約民國60年從嘉義移居台東，以務農維生，育有4兒2女；每天早上3、4點起床，晚上8點就寢，生活規律，現在雙腳不便行走，家人偶爾會以輪椅推至家附近散步。
饒慶鈴表示，重陽節將至，縣政府自4日至29日發放重陽節敬老禮金，對象為年滿65歲以上縣民，每位長者可領取500元禮金，百歲長者則發給5000元禮金與禮品，希望長者九九慶重陽，健康久久。
饒慶鈴指出，今年符合禮金發放資格縣民共有3萬8844人，其中46人為百歲人瑞，縣內的長濱、成功、東河、鹿野、關山、池上、及太麻里7鄉鎮老年人口比例突破20％，已達「超高齡社會」標準，人口老化已成為必然趨勢，希望藉由重陽敬老禮金發放，照顧縣內長者，也呼籲民眾重視老化所衍生的健康與照護議題。
台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，目前社福相關單位及各項福利設施，如身心障礙日間型服務（社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構）、社區照顧關懷據點、聚福食堂及台東縣托育資源中心（親子館）各站，其受服務民眾及工作人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率達8成以上，已有條件恢復運作，希望長者恢復健康生活且善用社福相關措施。
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