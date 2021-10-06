推廣台灣傳統工藝 宜蘭傳藝「巧藝館」今開幕

全聯善美的文化藝術基金會在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區成立「巧藝館」，集結國內多位人間國寶、藝師的優異作品，不只提供作為台灣傳統工藝的展示交流平台，也希望帶動民眾對於藝術的投資與收藏。文化部長李永得今天特別向立法院告假，出席巧藝館開幕儀式，他表示，「不是只有交通建設很重要，文化建設更重要」，並承諾文化預算將繼續成長。

巧藝館第一檔展覽「台灣頂尖工藝職人展-吉祥如意特展」，邀請文化部指定的10位人間國寶，領銜展示其漆工藝、木竹工藝、纖維工藝、金屬工藝、陶藝等藝術創作。另外，二樓為「王清霜家族創作展-漆彩世家」特展，其家族三代聯合展出，熟稔、精湛的漆工藝手法盡現在作品之中。

以「傳藝‧巧藝」為品牌的巧藝館，結合官方、民間企業、工藝界三方力量，期望成為公部門推手、藝師的幫手，甚至讓更多民眾感受台灣傳統工藝之美。全聯善美的文化藝術基金會表示，巧藝館展示藝術品之餘，未來將舉辦工藝師講座、工作坊等活動，以推廣台灣傳統工藝的傳承與保存。

巧藝館開幕儀式今天登場，文化部長李永得、全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄、國立傳統藝術中心主任陳悅宜，以及人間國寶陳萬能、施至輝、陳惠美、陳啟村、黃蘭葉等人共襄盛舉。

全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄說，全聯是本土企業，一定要支持這塊土地，希望能對社會有所貢獻。他希望巧藝館的成立，能將台灣傳統藝術一步步向外推展。李永得肯定全聯的「有心」，特別提到林敏雄在疫情期間，自掏腰包9000萬元，繼續支持傳統表演藝術、工藝的推廣，這樣的精神令人感佩。