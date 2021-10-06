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花蓮縣府獲贈救災器材 強化搜救量能

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
中華基督教救助協會捐贈千斤頂、繩索救援器材等45項裝備，強化消防局特種搜救大隊搶救能量。圖／花蓮縣政府提供
中華基督教救助協會捐贈千斤頂、繩索救援器材等45項裝備，強化消防局特種搜救大隊搶救能量。圖／花蓮縣政府提供

花蓮經歷太魯閣號事故、漫波飯店倒塌等重大意外，消防局需要精良救災裝備，中華基督教救助協會捐贈千斤頂、繩索救援器材等45項裝備，價值約100萬元。花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，感謝協會在花蓮0206震災、0402太魯閣號事故為鄉親送暖，更強化消防救援量能，挽救更多性命。

中華基督教救助協會捐贈救災裝備，包含手動油壓楔形千斤頂、繩索救援器材等45項，強化消防局特種搜救大隊搶救能量，還能減輕值勤人員救護的體力負擔。

徐榛蔚表示，中華基督教救助協會致力於社會公益，曾在0206震災災後，捐贈4萬組防災頭套給花蓮國中小學師生，並以行動餐車提供熱食予救災人員；也捐贈消防局2頂軍規專業指揮帳篷，價值約190萬元，以因應未來有災時，能第一時間成立緊急指揮中心，發揮最大的救災功能。

而在0402台鐵太魯閣事故，協會在花蓮市立殯儀館，為罹難者家屬提供心靈慰藉，並於疫情期間提供急難背包予秀林各家戶，善行義舉不計其數。

徐榛蔚說，隨著全球極端氣候變遷，花蓮面臨複合式災難的威脅，因此救災人員必須要有完整的訓練，並在事故現場處變不驚、投入救援。這批救災設備將大幅強化消防局未來面對災害的搶救能量，讓鄉親的生命財產安全得到更全面的保障。

花蓮縣府獲贈救災器材，強化搜救量能，挽救更多性命。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府獲贈救災器材，強化搜救量能，挽救更多性命。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 徐榛蔚

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