花蓮縣府獲贈救災器材 強化搜救量能

花蓮經歷太魯閣號事故、漫波飯店倒塌等重大意外，消防局需要精良救災裝備，中華基督教救助協會捐贈千斤頂、繩索救援器材等45項裝備，價值約100萬元。花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，感謝協會在花蓮0206震災、0402太魯閣號事故為鄉親送暖，更強化消防救援量能，挽救更多性命。

中華基督教救助協會捐贈救災裝備，包含手動油壓楔形千斤頂、繩索救援器材等45項，強化消防局特種搜救大隊搶救能量，還能減輕值勤人員救護的體力負擔。

徐榛蔚表示，中華基督教救助協會致力於社會公益，曾在0206震災災後，捐贈4萬組防災頭套給花蓮國中小學師生，並以行動餐車提供熱食予救災人員；也捐贈消防局2頂軍規專業指揮帳篷，價值約190萬元，以因應未來有災時，能第一時間成立緊急指揮中心，發揮最大的救災功能。

而在0402台鐵太魯閣事故，協會在花蓮市立殯儀館，為罹難者家屬提供心靈慰藉，並於疫情期間提供急難背包予秀林各家戶，善行義舉不計其數。