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台東達仁鄉衛生所設C肝門診 高醫支援照顧偏鄉

中央社 / 台東縣6日電

台東縣達仁鄉衛生所申請「C型肝炎全口服新藥健保給付計畫」並開設C型肝炎治療門診，自8月起高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言每月2次支援門診，嘉惠偏鄉民眾。

台東縣衛生局今天表示，達仁鄉人口數近3500人，針對45歲至79歲一般民眾及40歲至79歲原住民抽血篩檢，民國110年已篩檢610人（涵蓋率17%），有38人陽性，其中30人未驗出病毒量，8人需接受藥物治療。

需接受藥物治療的8人中，2人拒絕治療、2人肝硬化轉診至醫院治療、4人接受藥物治療，陽性率6%；4名民眾已完成8週的藥物治療，治療結束後12週抽血篩檢，若未檢測出C型肝炎病毒量，表示治療成功。

衛生局長黃明恩呼籲，凡年滿45歲至79歲民眾終身可免費B、C肝炎篩檢一次（原住民40歲至79歲），符合年齡的民眾可前往成人預防保健的醫療院所、衛生所接受篩檢；只要確認感染慢性C型肝炎，且檢驗出C型肝炎病毒，健保給付新台幣20萬元，免費提供藥物治療，只需服用2至6個月，治癒成功率達97%。

配合國家2025年消除C肝政策及考量病患就醫便利性，台東縣衛生局及達仁鄉衛生所今年初即積極主動與高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言聯繫，商討有關開設C型肝炎治療門診相關事宜，原訂於5月開設的第1次C型肝炎門診，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延宕至8月，截至10月已完成4次門診。

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