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現身宜蘭傳藝巧藝館開幕 江蕙久違露面：有些緊張
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區新成立「巧藝館」今天正式啟用，集結國內多名人間國寶的優異作品，文化部長李永得親臨慶賀。巧藝館由全聯善美的文化藝術基金會所成立，封麥後鮮少公開露面的台語歌后江蕙，首次以基金會董事身份露面，與歌仔戲名伶唐美雲一同到場看展，引起現場一陣騷動。
許久沒公開露面的二姐江蕙今天一身輕裝現身，笑說，「很久沒有面對鏡頭，有點緊張，因為已經好多年了。」一旁的唐美雲說，「我很開心今天見到二姐。」被問及疫情期間都在忙些什麼，江蕙不假思索地說，「當然都在家裡啊！」也希望在疫情當中，大家都要平安健康。
這是江蕙首度以全聯善美的文化藝術基金會董事的身份，在公開場合露面。對於基金會董事長林敏雄在傳藝休園逾2個月，仍自掏腰包9千萬支付園區相關費用，江蕙大讚他做公益是善心大使，付出非常多。疫情近期趨緩，江蕙和唐美雲也歡迎民眾有空可以來傳藝走走、欣賞巧藝館的作品。
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