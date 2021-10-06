現身宜蘭傳藝巧藝館開幕 江蕙久違露面：有些緊張

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區新成立「巧藝館」今天正式啟用，集結國內多名人間國寶的優異作品，文化部長李永得親臨慶賀。巧藝館由全聯善美的文化藝術基金會所成立，封麥後鮮少公開露面的台語歌后江蕙，首次以基金會董事身份露面，與歌仔戲名伶唐美雲一同到場看展，引起現場一陣騷動。

許久沒公開露面的二姐江蕙今天一身輕裝現身，笑說，「很久沒有面對鏡頭，有點緊張，因為已經好多年了。」一旁的唐美雲說，「我很開心今天見到二姐。」被問及疫情期間都在忙些什麼，江蕙不假思索地說，「當然都在家裡啊！」也希望在疫情當中，大家都要平安健康。