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現身宜蘭傳藝巧藝館開幕 江蕙久違露面：有些緊張

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
江蕙、唐美雲參觀巧藝館內作品。記者林佳彣／攝影
江蕙、唐美雲參觀巧藝館內作品。記者林佳彣／攝影

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區新成立「巧藝館」今天正式啟用，集結國內多名人間國寶的優異作品，文化部長李永得親臨慶賀。巧藝館由全聯善美的文化藝術基金會所成立，封麥後鮮少公開露面的台語歌后江蕙，首次以基金會董事身份露面，與歌仔戲名伶唐美雲一同到場看展，引起現場一陣騷動。

許久沒公開露面的二姐江蕙今天一身輕裝現身，笑說，「很久沒有面對鏡頭，有點緊張，因為已經好多年了。」一旁的唐美雲說，「我很開心今天見到二姐。」被問及疫情期間都在忙些什麼，江蕙不假思索地說，「當然都在家裡啊！」也希望在疫情當中，大家都要平安健康。

這是江蕙首度以全聯善美的文化藝術基金會董事的身份，在公開場合露面。對於基金會董事長林敏雄在傳藝休園逾2個月，仍自掏腰包9千萬支付園區相關費用，江蕙大讚他做公益是善心大使，付出非常多。疫情近期趨緩，江蕙和唐美雲也歡迎民眾有空可以來傳藝走走、欣賞巧藝館的作品。

封麥後鮮少公開露面的台語歌后江蕙，今天現身宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕，坦言面對鏡頭有些緊張。記者林佳彣／攝影
封麥後鮮少公開露面的台語歌后江蕙，今天現身宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕，坦言面對鏡頭有些緊張。記者林佳彣／攝影
台語歌后江蕙和歌仔戲名伶唐美雲今天以全聯善美的文化藝術基金會董事身份，出席國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕活動。記者林佳彣／攝影
台語歌后江蕙和歌仔戲名伶唐美雲今天以全聯善美的文化藝術基金會董事身份，出席國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕活動。記者林佳彣／攝影

疫情 李永得

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