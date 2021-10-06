國慶連假花東旅宿訂房逾8成 警規劃交管迎車潮
國慶連假即將到來，花東地區訂房率超過8成，公路總局預估蘇花路廊9日車流逾1萬7000輛，以南下為主，花蓮警方針對沿線重要路段、市區等景點提前規劃人力實施交通管制。
國慶連假為9日至11日，公路總局第四區養護工程處今天指出，假期首日蘇花路廊以南下旅遊車流為主，預估9日將出現最大車潮，全日交通量約1萬7000輛次，假期後2日則以北返車流為主。
轄管台9線蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）、台8線中橫公路的花蓮新城警分局將於連假3天期間實施重要路段、景區加派警力交管及機車巡邏疏導。
市區交通部分，花蓮警分局則提前8日晚間實施第一階段火車站、市區商圈交通疏導，連假期間針對市區金三角商圈主要路段編排固定交通崗哨，彈性調整交通號誌及加強勸導、取締違規停車。
天氣逐漸轉涼，花蓮縣府10月起推出「花蓮溫泉季」，結合南區瑞穗鄉、玉里鎮等溫泉旅宿，設置光影展區迎客，國慶連假期間花蓮旅宿業訂房率逾8成，其中南區溫泉旅宿業訂房率突破9成。
溫泉民宿業者林英德說，非常期待旅客到來，建議到南區旅遊的遊客，白天可就近在中區光復鄉大農大富平地森林園區等景點旅遊，脫下口罩大口呼吸，晚上再到溫泉旅店泡湯消除疲勞。
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