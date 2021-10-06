花蓮富源保安宮展陸上水舞秀 小旅行體驗客庄文化

客庄12大節慶之一的「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動，因疫情停辦，隨疫情趨緩，花蓮富源保安宮前廣場陸上水舞秀及客庄小旅行自9日起至31日登場，邀民眾走訪、體驗在地文化。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂7月31日、8月1日舉辦的2021「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動停辦。以延續去年「客鼓鳴心光雕秀」，今年將自10月9日起舉辦「2021年客鼓鳴心光彩拔仔庄」活動，並舉辦12梯次的「客庄小旅行」。

除欣賞「陸上型水舞秀」，也安排假日市集，有多樣在地特色的商品、美食攤位，包含客家特色的靚染布文創商品、拔仔庄特有點心、植物精油等。只要於活動會場打卡上傳照片、標記按讚「光彩拔仔庄」官方臉書，即可獲得限量小禮物一份，讓參加的民眾滿載而歸。

根據文史資料，「拔仔庄」為現在瑞穗鄉富源村、富民村與富興村一帶，清朝時是花東縱谷南北交通的扼要，當時就有軍隊進駐，並有移民隨之前來開墾、建築城牆，為花東移民史上最早開發的區域。

清光緒13年（西元1887年），清政府於水尾（今瑞穗鄉瑞美村）設置城隍廟，原本只是一間小茅屋，日治初期由鄉民捐獻改成約3、4坪大的石造廟宇，民國61年新建，成為今日占地700坪的規模；奉祀城隍，屬霞海府城隍，是花蓮地區最早的城隍廟。

每逢城隍爺的誕辰，村民組成鼓陣競技為霞海城隍慶賀，「擊鼓」成為此區流傳上百年的傳統文化。自民國100年起花蓮縣政府主辦、瑞穗鄉富源社區協辦「鼓王爭霸戰」，後來從社區活動發展成全國型活動。