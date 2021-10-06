宜蘭適度鬆綁公祭進香 休閒娛樂場所復業須核准

宜蘭已連續75天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣府今天表示，將依中央宣布的措施，針對公祭、福宴、進香等適度鬆綁，休閒娛樂場所則須經縣府核准才可復業。

縣府發布新聞稿指出，中央宣布鬆綁措施後，縣府依指示辦理，在宗教及殯葬場所部分，開放公祭、福宴及全程搭車的進香活動，相關場所必須符合容留人數規定，福宴也要依照「餐飲業防疫指引」規定辦理，至於其他的遶境、遊行、徒步進香活動暫不開放。

休閒娛樂場所方面，中央宣布有條件開放部分場所，縣府表示，宜蘭縣將採申請制，請業者填寫防疫復業計畫申請等表件並予以書面說明，落實防疫指引因應作為，送縣府核准後才可復業。

縣府工商旅遊處表示，為方便業者提出申請，工旅處已將中央指引內容表格化，製作「宜蘭縣休閒娛樂營業場所防疫復業計畫申請表及切結書」，提供業者勾選並檢附佐證資料後提出申請，工旅處會以正式公文回復結果，並請業者將核准公文張貼於營業場所明顯處。

工旅處指出，目前宜蘭縣內列管的電子遊戲場、資訊休閒業（俗稱網咖）、視聽歌唱業（KTV）、錄影節目帶播映場所（MTV）、桌遊及麻將休閒館等總計170家，截至今天上午，已有9家視聽歌唱業（KTV）及7家電子遊戲場業提出申請，預計今天將依審核結果逐案核發復業通知。

工旅處提醒，此次開放的休閒娛樂場所類別，並不包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等，請業者勿擅自復業。