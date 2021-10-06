宜蘭宣布公祭福宴進香鬆綁 娛樂場所核准過才能復業

隨著疫情紓解，宜蘭縣政府今天宣布針對餐飲業內用、公祭、福宴、進香等規定適度鬆綁，至於電子遊戲及視聽歌唱等休閒娛樂場所必須經過申請核准後才能復業。

宜蘭連續75天「+0」，縣府民政處今天宣布，在宗教及殯葬場所部分，開放公祭、福宴及全程搭車的進香活動，相關場所必須符合容留人數規定；福宴的部分必須依照「餐飲業防疫指引」規定辦理，其他有關遶境、遊行、徒步進香等活動目前暫不開放。

即日起有條件開放部分休閒娛樂場所，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場(MTV)、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)、桌遊、麻將休閒館營業場所。

縣政府表示，休閒娛樂場所疫情後營業採取「申請制」，請業者填寫防疫復業計畫申請等表件，說明落實防疫指引因應作為，必須審查核准後才能復業。

縣衛生局指出，餐飲業者所提供的內用服務須遵守相關防疫規範，包含不同桌的顧客建議保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間格或使用隔板；同桌者建議保持1.5公尺間距或使用隔板，另建議減少離桌敬酒(茶)等社交活動，若有離桌敬酒(茶)情形，最好佩戴口罩。