花蓮豐濱鄉紓困 普發現金1000元

豐濱鄉公所今天表示，受疫情影響，鄉內各行業蕭條，遊客量銳減、生產的一級農漁業通路面臨困境，為降低鄉民生活的衝擊，普發現金1000元，協助添購防疫物資與生活所需。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒持續延長，花蓮海岸線最南端的豐濱鄉農漁業通路面臨困境。豐濱鄉長江莉婷說，只要在110年6月30日（含）前，設籍鄉內的現存鄉民都可以普發新台幣1000元，提供鄉親購買防疫生活物資，以及活絡地方經濟。

江莉婷表示，利用鄉內各遊憩區門票盈餘的鄉預算支應，普發防疫禮金1000元，若搭配中央的振興五倍券及各項加碼活動，可發揮加乘效果；今天起一連3天在新社村活動中心、磯碕村活動中心、豐濱村多功能廣場、港口村活動中心、靜浦村原住民族文化健康站發放；若未能到場領取者於11日後至鄉公所民政暨行政課領取。

她特別提醒鄉親，「防疫物資消費禮金」領取於今年10月31日截止；逾期未領取者，視同放棄權利，不再發給。

根據花蓮縣政府民政處資料顯示，豐濱鄉人口從民國96年12月的5356人，到110年6月全鄉人口4339人，14年間人口銳減18.9%。

豐濱鄉老年人口逐年攀升，而幼年人口因為青壯人口外流嚴重，下降的比率更為顯著。110年6月豐濱鄉65歲以上老人共974人，幼年人口（0-14歲）僅286人，「老化指數」為340.55%，相較於全國平均老化指數127.6%高出2.6倍，顯示豐濱鄉的每一名幼年人口未來都要負擔3人以上的老年人口 。

鄉公所表示，豐濱鄉是花蓮縣內唯一無鐵路到達的鄉鎮，對外以省道台11線為主。居民多以農業、漁業及觀光旅遊業為生，醫療資源缺乏，鄉民若生重病大部分需送至約50公里遠的花蓮市區醫院救治。