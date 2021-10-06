快訊

陳柏惟認了10年前肇事逃逸：那時我還不是那麼成熟

第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

花蓮豐濱鄉紓困 普發現金1000元

中央社 / 花蓮縣6日電

豐濱鄉公所今天表示，受疫情影響，鄉內各行業蕭條，遊客量銳減、生產的一級農漁業通路面臨困境，為降低鄉民生活的衝擊，普發現金1000元，協助添購防疫物資與生活所需。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒持續延長，花蓮海岸線最南端的豐濱鄉農漁業通路面臨困境。豐濱鄉長江莉婷說，只要在110年6月30日（含）前，設籍鄉內的現存鄉民都可以普發新台幣1000元，提供鄉親購買防疫生活物資，以及活絡地方經濟。

江莉婷表示，利用鄉內各遊憩區門票盈餘的鄉預算支應，普發防疫禮金1000元，若搭配中央的振興五倍券及各項加碼活動，可發揮加乘效果；今天起一連3天在新社村活動中心、磯碕村活動中心、豐濱村多功能廣場、港口村活動中心、靜浦村原住民族文化健康站發放；若未能到場領取者於11日後至鄉公所民政暨行政課領取。

她特別提醒鄉親，「防疫物資消費禮金」領取於今年10月31日截止；逾期未領取者，視同放棄權利，不再發給。

根據花蓮縣政府民政處資料顯示，豐濱鄉人口從民國96年12月的5356人，到110年6月全鄉人口4339人，14年間人口銳減18.9%。

豐濱鄉老年人口逐年攀升，而幼年人口因為青壯人口外流嚴重，下降的比率更為顯著。110年6月豐濱鄉65歲以上老人共974人，幼年人口（0-14歲）僅286人，「老化指數」為340.55%，相較於全國平均老化指數127.6%高出2.6倍，顯示豐濱鄉的每一名幼年人口未來都要負擔3人以上的老年人口 。

鄉公所表示，豐濱鄉是花蓮縣內唯一無鐵路到達的鄉鎮，對外以省道台11線為主。居民多以農業、漁業及觀光旅遊業為生，醫療資源缺乏，鄉民若生重病大部分需送至約50公里遠的花蓮市區醫院救治。

花蓮 老年人口 疫情

延伸閱讀

新北：防疫逐漸鬆綁 仍要隨時繃緊防疫神經

巴西飢餓問題惡化 9%人口面臨食物不足困境

逼近群體免疫！南韓成人接種率達90% 七成人口打過一劑

立委許淑華助防疫超給力 協募950萬元物資贈南投

相關新聞

宜蘭宣布公祭福宴進香鬆綁 娛樂場所核准過才能復業

隨著疫情紓解，宜蘭縣政府今天宣布針對餐飲業內用、公祭、福宴、進香等規定適度鬆綁，至於電子遊戲及視聽歌唱等休閒娛樂場所必須...

遊龍守護台東關山鎮9年不中斷 女大生點亮絲瓜燈

台東縣關山鎮連續8年選在10月舉辦「夜訪關山~遊龍守護關山圳」的活動，參加的民眾會以燈籠、火把等照明以人龍方式呈現出早期...

基隆沙灣歷史文化園區 國慶啟用

基隆市大沙灣地區是早年清法戰爭北部重要戰場，內有清朝石圍遺構、要塞司令官邸、太平輪紀念碑等歷史文化古蹟，市府多年整修串聯...

蘇花改國慶車潮 單日估2萬輛次

雙十國慶3天連假，針對國5及蘇花改的交通狀況量，宜蘭縣政府表示，由於這次是重機開放行蘇花改的第一個連假，參考過去連假車流...

花蓮南區輔具資源中心揭牌

花蓮門諾醫院前年起承接縣內輔具資源服務，2年來服務超過2萬人次，申請補助案件年增超過5成，輔具服務需求大增。門諾醫院在玉...

台東深層海水成功取水 明年移交營運

台東發展「藍金」深層水產業，獲前瞻補助3.2億，辦理台東海洋深層水取水工程，經水利署重新探勘選址布設，上月終於能取水，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。