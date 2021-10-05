影／基隆市長盃籃球賽今起報名 送紀念T袖冠軍5千元

基隆市市長盃3對3籃球賽將於10月16日，在基隆市暖暖運動公園籃球場正式開打，即日起開放報名。

賽事報名只需繳納保證金500元，即送每人1件活動紀念T袖。冠軍獎金5000元、亞軍3000元、季殿軍1000元，歡迎基隆市各位籃球愛好者前來挑戰。

延續今年東京奧運新增的比賽項目，3對3籃球賽事吸引廣大的籃球運動愛好者投入，比賽的賽制參考FIBA（國際籃球總會）的最新3對3籃球比賽規則，只要是18歲以上的基隆市民皆可報名參加，報名隊伍上限48隊，因此籃球愛好者請儘速踴躍報名。此次賽事只開放網路報名，即日起即可上網登記報名，直到報名隊伍數額滿為止。

此次賽程以循環賽方式取出32組晉級隊伍，再以單淘汰賽的方式選出最後8強優勝隊伍。8強決賽將於10月23日辦理，而決賽地點將在基隆海洋廣場辦理，讓更多市民朋友能夠感受到基隆市籃球愛好者的熱情和活力。

賽事報名只需繳納保證金新台幣500元，即送每人一件活動紀念T袖。冠軍獎金5000元、亞軍3000元、季殿軍1000元。

蔡適應表示，這是他接任基隆市籃球委員會主委後的第一場籃球賽事，他和3位籃球委員會副主委張顥瀚議員、童子瑋議員、林旻勳議員共同舉辦，這個是與FIBA合作的計劃案，在疫情二級警戒下，遵循中央流行疫情指揮中心的指引來辦理，希望在疫情趨緩後，鼓勵大家走出戶外，比賽在進行到8強後，會由進行網路社群平台實況轉播，也希望各位朋友踴躍來收看。

賽事詳情與最新公告請參見賽事報名連結：https://reurl.cc/V55m6n

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