快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

影／基隆市長盃籃球賽今起報名 送紀念T袖冠軍5千元

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供

基隆市市長盃3對3籃球賽將於10月16日，在基隆市暖暖運動公園籃球場正式開打，即日起開放報名。

賽事報名只需繳納保證金500元，即送每人1件活動紀念T袖。冠軍獎金5000元、亞軍3000元、季殿軍1000元，歡迎基隆市各位籃球愛好者前來挑戰。

延續今年東京奧運新增的比賽項目，3對3籃球賽事吸引廣大的籃球運動愛好者投入，比賽的賽制參考FIBA（國際籃球總會）的最新3對3籃球比賽規則，只要是18歲以上的基隆市民皆可報名參加，報名隊伍上限48隊，因此籃球愛好者請儘速踴躍報名。此次賽事只開放網路報名，即日起即可上網登記報名，直到報名隊伍數額滿為止。

此次賽程以循環賽方式取出32組晉級隊伍，再以單淘汰賽的方式選出最後8強優勝隊伍。8強決賽將於10月23日辦理，而決賽地點將在基隆海洋廣場辦理，讓更多市民朋友能夠感受到基隆市籃球愛好者的熱情和活力。

賽事報名只需繳納保證金新台幣500元，即送每人一件活動紀念T袖。冠軍獎金5000元、亞軍3000元、季殿軍1000元。

蔡適應表示，這是他接任基隆市籃球委員會主委後的第一場籃球賽事，他和3位籃球委員會副主委張顥瀚議員、童子瑋議員、林旻勳議員共同舉辦，這個是與FIBA合作的計劃案，在疫情二級警戒下，遵循中央流行疫情指揮中心的指引來辦理，希望在疫情趨緩後，鼓勵大家走出戶外，比賽在進行到8強後，會由進行網路社群平台實況轉播，也希望各位朋友踴躍來收看。

賽事詳情與最新公告請參見賽事報名連結：https://reurl.cc/V55m6n

網路轉播粉絲專頁-Absolute 3X3 Basketball

https://www.facebook.com/absolute33tw/

基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供
基隆市長盃3對3籃球賽今起報名，送紀念T袖冠軍5千元。圖／蔡適應辦公室提供

基隆

延伸閱讀

基隆長庚醫院站長廊候車亭啟用 候車空間寬敞車流順暢

籃球／阿提諾歸化啟動 籃協：盼趕上亞太區資格賽

T1聯盟／球迷的聲音聽到了 桃園雲豹LOGO全新改版

基隆沙灣歷史文化園區將啟用 林右昌：文化力最好證明

相關新聞

花蓮偏鄉無郵局超商 警協助發放五倍券

郵局將於12日發放實體振興五倍券，中央陸續分送到花蓮各郵局支局，今天警方不敢大意，以最高規格「護券」，將振興券安全送達。...

探訪國寶級生態濕地 入秋適合玩雙連埤山村水圳小旅行

宜蘭縣員山鄉的雙連埤是由兩座不同大小的天然湖泊相連，群山環繞景色優美，擁有豐富的生態濕地及水草，這座國家級濕地也被譽為「...

「替代道路」東興路頻傳車禍 三星人苦思解決之道

宜蘭縣大同鄉太平山、三星鄉天送埤車站一帶遠近馳名，不少民眾周末、連假會攜家帶眷來此出遊。有鑒於遊客車流大，常常造成交通大...

安農溪雪白野薑花正盛開 三星鄉公所籲別再偷

來到宜蘭三星的安農溪畔旁，隨處可見正值花季的雪白野薑花，綻放時的香氣飄散，總是吸引不少民眾前來賞花。三星鄉公所多年前自三...

基隆沙灣歷史文化園區將啟用 林右昌：文化力最好證明

基隆市文化局今天宣布，沙灣歷史文化園區9日國慶連假隆重開幕，此園區為近年來推動「大基隆歷史場檢再現整合計畫」的重要亮點成...

振興觀光好康來了！憑發票免費玩宜蘭風景區及展館

因應新型疫情趨緩，宜蘭縣配合振興五倍券，與縣內產業合作推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，宣布第一波優惠從今天起，縣轄的各風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。