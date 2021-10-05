花蓮偏鄉無郵局超商 警協助發放五倍券
郵局將於12日發放實體振興五倍券，中央陸續分送到花蓮各郵局支局，今天警方不敢大意，以最高規格「護券」，將振興券安全送達。其中花蓮萬榮鄉因位處偏僻，有5個村落沒有郵局和便利商店，鳳林警分局特別協助發放，讓民眾方便取得五倍券。
吉安警分局表示，實體紙本券在上月27日上午從台北出發，前往花蓮國安郵局，再分送往37處郵局支局，為求護券任務圓滿，分局以現金規格看待，派遣警力荷槍實彈嚴加戒備，並由前導及殿後警車護送。
鳳林警分局指出，萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個偏鄉村落，因村內無郵局及便利商店，為方便民眾領取五倍券，特別由分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助，約發放1700多名村民振興五倍卷，並配合防疫政策，安排動線及民眾等待區，提供長者排隊時可坐著等候。
內政部長徐國勇今天前往萬榮分駐所，特別感謝員警協助政策推動及相關發放事宜，更頒發加菜金給鳳林警分局3個協助發放工作的分駐（派出）所，鼓舞士氣。
警方提醒，利用5倍券的詐騙案件接連傳出，民眾注意假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款等3種詐騙手法，像是網路社群平台提及可協助預購5倍券，只要付少許金錢，或接獲來電宣稱申請流程錯誤，要求ATM解除分期付款等程序，就是詐騙手法，請多加利用「165」反詐騙諮詢專線，或撥打「110」報案專線查證。
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