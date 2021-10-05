探訪國寶級生態濕地 入秋適合玩雙連埤山村水圳小旅行

宜蘭縣員山鄉的雙連埤是由兩座不同大小的天然湖泊相連，群山環繞景色優美，擁有豐富的生態濕地及水草，這座國家級濕地也被譽為「水草王國」，入秋適合玩雙連埤， 羅東林區管理處舉辦山村水圳小旅行，推出單日型及兩天一夜遊程，用深度旅遊的方式來認識水生植物天堂。

羅東林區管理處委託人禾環境倫理發展基金會辦理「雙連埤山村水圳小旅行@秋收篇」，共推出兩種玩透透遊程。單日型的「山村水圳採果趣」趕上當令最新鮮的友善耕作百香果、茭白筍產季，一趟旅程讓你走水圳、做水圳、玩採果、品時蔬、學加工，充實一整天。

兩天一夜「來去雙連埤住一晚」，除前面豐富的活種安排外，更加碼入住在地農家石頭厝、古宅，接受主人的接待，田園裡現採蔬果，共煮共食，晚上在滿天星空下，夜話家常，深度認識雙連埤這塊百年山村。

海拔近500公尺的雙連線，屬低海拔的溼地，兩座天然湖泊相連，稱為「雙連埤」，水生植物達112種，占台灣原生水生植物種類1/3以上，若以單位面積與物種比例計算，物種豐富度在全球也名列前茅。

難得的是，台灣唯一水生植物組成的「浮島」就在這裡，有多次漂移改變位置紀錄，稱堪是國寶級濕地。農委會在2003年公告為「野生動物保護區」。由於湖光山色優美，更成了電影魯冰花、稻草人、看海的日子、總舖師的取景地點。