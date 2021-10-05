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「替代道路」東興路頻傳車禍 三星人苦思解決之道

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
作為「替代道路」的東興路，短短3公里就有8個路口，今年迄今累積發生9件車禍。圖／警方提供
作為「替代道路」的東興路，短短3公里就有8個路口，今年迄今累積發生9件車禍。圖／警方提供

宜蘭縣大同鄉太平山、三星鄉天送埤車站一帶遠近馳名，不少民眾周末、連假會攜家帶眷來此出遊。有鑒於遊客車流大，常常造成交通大打結，三星警方多年前開始，將大同鄉泰雅大橋下山的車輛，引導至替代道路東興路，以紓解塞車情形。不過，東興路是條路不寬、彎道多的農路，今年迄今共發生9件車禍，地方人士希望能找出解決之道。

每逢周末假期，三星鄉天送埤車站、知名卜肉店周邊等地，往往遊客如織、車流湧現，交通塞車更是常見現象。為使通行順暢，警方將自大同鄉泰雅大橋進入三星鄉的車輛，引導至東興路。

相較於路寬好走的三星路（台七丙線），作為「替代道路」的東興路是一條農路，其道路不寬平均6米，有些甚至不到5米，沿路不少彎道，而短短3公里就有8個路口。吳承修指出，外地客對於路況不熟，加上以為農路車少，行車速度較多，因此頻傳事故。根據警方統計，東興路段今年迄今發生9起車禍。

關心此事的三星鄉民代表吳承修納悶地說，即使警方會勘不下5次，不只路口加裝反射鏡、閃光紅黃燈，沿途也設有輔助用警告標誌等防範作為，意外仍時有所聞。宜蘭縣政府三星警分局表示，將研議裝設測速照相機，新增經常發生車禍事故的警示牌，以及跳動路面的設置等，呼籲用路人小心行車，以期減少事故發生的機率。

東興路昨天發生騎士自撞意外。圖／警方提供
東興路昨天發生騎士自撞意外。圖／警方提供
東興路的道路不寬，加上彎道多，沿路設有不少標誌，提醒用路人小心慢行。記者林佳彣／攝影
東興路的道路不寬，加上彎道多，沿路設有不少標誌，提醒用路人小心慢行。記者林佳彣／攝影
東興路的路口設有閃光紅燈、閃光黃燈等交通號誌。記者林佳彣／攝影
東興路的路口設有閃光紅燈、閃光黃燈等交通號誌。記者林佳彣／攝影
東興路設有反射鏡，以提醒來往用路人。記者林佳彣／攝影
東興路設有反射鏡，以提醒來往用路人。記者林佳彣／攝影

車禍 天送埤

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