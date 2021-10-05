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花蓮輔具補助案年增千餘件 南區資源中心今揭牌

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，由門諾醫院團隊提供諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務。圖／門諾醫院提供
花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，由門諾醫院團隊提供諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院前年起承接縣內輔具資源服務，2年來服務超過2萬人次，申請補助案件年增超過5成，輔具服務需求大增。門諾醫院在玉里鎮開辦南區輔具資源中心，今天正式揭牌，讓南區各鄉鎮身障長者不需要來回奔波，可就近處理輔具相關問題。

今天揭牌儀式，包括縣長徐榛蔚、社會處長陳加富、門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信、門諾醫院院長吳鏘亮，及在地的玉里鎮長蔡秋龍、卓溪鄉長呂必賢等人都出席。

徐榛蔚說，縣府從108年起運用公益彩券盈餘分配基金，及衛福部長照服務發展基金，委託門諾醫院承辦輔具資源服務中心，累積服務超過2萬人次。因為花蓮地形狹長，為了不讓身障、長輩們奔波，今年3、4月在中區光復、鳳林等鄉鎮設置服務據點後，也在玉里鎮新設南區輔具資源中心，提供可近性及好的服務品質。

徐榛蔚也要求社會處規畫拓展輔具資源據點，以「2中心、5據點、6便利站」為藍圖，明年完成增設吉安鄉、瑞穗鄉輔具據點，以及秀林鄉、富里鄉2個輔具便利站，建構完善的輔具服務網路。

張文信說，花蓮縣109年輔具申請補助案，身障者958件，長照需求申請者2695件，較108年的申請總件數增加1316件，輔具補助案件增幅高達56.3%，可見輔具的需求隨著高齡化已明顯增加。

他表示，南區輔具資源中心團隊有物理治療師、職能治療師、社工師等專業服務人員，維修技師和行政人員都是在地人，可以族語熟練溝通，拉近與民眾的距離，也讓服務更有溫度。

門諾醫院表示，花蓮縣南區輔具資源中心位於玉里鎮光復路46號，每周一到周五上午8時至下午5時，提供民眾輔具諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務項目，服務專線（03）8886586，歡迎多加利用。

花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，提供輔具維修、租借等多項服務。圖／門諾醫院提供
花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，提供輔具維修、租借等多項服務。圖／門諾醫院提供
花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，提供輔具維修、租借等多項服務。圖／門諾醫院提供
花蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，提供輔具維修、租借等多項服務。圖／門諾醫院提供
蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，由門諾醫院團隊提供諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務。圖／門諾醫院提供
蓮縣南區輔具資源中心今天在玉里鎮揭牌，由門諾醫院團隊提供諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務。圖／門諾醫院提供

花蓮 徐榛蔚 身障者

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