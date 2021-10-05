安農溪雪白野薑花正盛開 三星鄉公所籲別再偷

來到宜蘭三星的安農溪畔旁，隨處可見正值花季的雪白野薑花，綻放時的香氣飄散，總是吸引不少民眾前來賞花。三星鄉公所多年前自三星橋到安農橋，將近2公里的距離，種植上萬株野薑花，作為自然圍籬，營造出綠廊的自然環境。然而，不少民眾常順手牽羊，還有人曾被警方抓到。公所表示，曾經一年的遭竊數量多達整體四分之一，呼籲民眾發揮公德心共同維護。

三星鄉公所表示，當初向經濟部水利署第一河川局爭取，進行安農溪維護綠美化。由於溪邊野薑花不少， 三星鄉公所考量上游水流湍急，為避免民眾接近河道發生意外，以及下游草皮多有休閒活動，花費約50萬元，在兩側種植上萬株野薑花，不只形成自然圍籬，也打造成綠廊環境。

野薑花種植範圍從三星橋至柑仔坑橋，有些溪畔兩岸均有種花，部分則是單邊栽花，每年8月到11月是野薑花季，時常有民眾聞香到訪、散步。