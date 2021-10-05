基隆沙灣歷史文化園區將啟用 林右昌：文化力最好證明

基隆市文化局今天宣布，沙灣歷史文化園區9日國慶連假隆重開幕，此園區為近年來推動「大基隆歷史場檢再現整合計畫」的重要亮點成果，不僅讓歷史文化價值重新回歸生活，也有望成為基隆東岸沙灣地區代表性空間。市長林右昌說，這個園區就是基隆文化力的最好證明。

2016年開始的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，三大場域內的重要指標東岸沙灣地區，是以文化治理城市的角度，擺脫單點建築的修復與保存，透過整體環境營造，讓歷史文化重回生活。

林右昌指出，1884年清法戰爭，基隆是台灣北部的重要戰場之一，園區內的大沙灣石圍遺構見證參與這個歷史的發生；1902年日治時期，全台灣第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」在這裡；2018年，市府與國防部協商代拆代建中濱營區，打開太平輪紀念碑，讓思念不再需要申請；2020年，要塞司令官邸與校官眷舍古蹟修復完成、舊公車處改建的園區服務核心動工。

林右昌說，直到今年，由都市發展處主辦的「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」完工，沙灣歷史文化園區的完成，展現了基隆對於歷史文化的重視與決心。

文化局長陳靜萍說，「大沙灣石圍遺構考古調查發掘計畫」，進一步把沙灣歷史向前推展。土地之上，我們保留了大沙灣石圍遺構，在向下考古的過程中，我們發掘到最早可溯及4千年前，新石器時代訊塘埔文化的陶器遺留，填補了大沙灣地區史前文化發展的空白時期。

陳靜萍說，配合園區啟用文化局將舉辦系列活動，將有10個基隆市傑出團隊展演，為期1個多月的系列活動，歡迎全台民眾一同來到現場，感受具基隆特色的新空間風貌與歷史人文價值再現。相關詳情歡迎上基隆市文化局官網（https://www.klccab.gov.tw）與臉書專頁（https://reurl.cc/2o8qA9）。