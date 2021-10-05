快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興觀光好康來了！憑發票免費玩宜蘭風景區及展館

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣第一波振興觀光好康來了，民眾憑消費發票，可以免費玩縣府管轄的各風景區及展覽館。圖／蘭博提供
宜蘭縣第一波振興觀光好康來了，民眾憑消費發票，可以免費玩縣府管轄的各風景區及展覽館。圖／蘭博提供

因應新型疫情趨緩，宜蘭縣配合振興五倍券，與縣內產業合作推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，宣布第一波優惠從今天起，縣轄的各風景區及展館都有免費入園方案，民眾只要憑不限金額的縣內消費發票，即可免門票開心玩。

這項「景區展館門票優惠免門票入園」持續到今年底，期待刺激消費，發揮加乘效益，振興產業。

縣長林姿妙今天表示，面對疫情逐漸降溫，縣府與縣內產業共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，共有5項觀光振興方案，包含「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「景區展館門票優惠」等，藉以帶動食宿遊購行等各項消費。

縣政府工商旅遊處表示，今天第一波搶先推出的是縣府所管轄的各風景區及展館優惠免門票入園，包括武荖坑風景區、生態綠舟、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣美術館等景區展館，自10月5日至12月31日止，民眾捐贈在宜蘭縣消費的當月發票1張，可優惠1人免費入園；捐贈縣內旅宿業住宿發票1張或收據1張，最高可優惠4人免費入園。

至於持宜蘭認同卡於優惠期間在縣內消費，不限金額憑簽單並出示「宜蘭認同卡」，每張可享1人免費入園，同時提醒民眾雖然疫情趨緩，出遊同時仍要做好防疫措施。

宜蘭縣第一波振興觀光好康來了，民眾憑消費發票，可以免費玩縣府管轄的各風景區及展覽館。圖／蘭博提供
宜蘭縣第一波振興觀光好康來了，民眾憑消費發票，可以免費玩縣府管轄的各風景區及展覽館。圖／蘭博提供

宜蘭 疫情 發票

延伸閱讀

宜蘭高鐵選址爭議 陳明文：再吵下去影響地方和諧

黨內高層批正國會針鋒相對 陳歐珀：很厭倦、很不屑

高鐵延伸宜蘭擬設四城站 游錫堃：決策留汙點不好

宜蘭外海地震 台鐵5列次減速影響600多人

相關新聞

基隆沙灣歷史文化園區將啟用 林右昌：文化力最好證明

基隆市文化局今天宣布，沙灣歷史文化園區9日國慶連假隆重開幕，此園區為近年來推動「大基隆歷史場檢再現整合計畫」的重要亮點成...

振興觀光好康來了！憑發票免費玩宜蘭風景區及展館

因應新型疫情趨緩，宜蘭縣配合振興五倍券，與縣內產業合作推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，宣布第一波優惠從今天起，縣轄的各風...

聯發科捐300套AIoT套件包 林右昌：智慧教育如虎添翼

聯發科技教育基金會捐贈300套AIoT開發板套件包給基隆市政府推動程式教育，市長林右昌今天與基金會董事張垂弘代表簽署合作...

台東5搜救犬明前往高雄考國際認證

台東縣政府今天辦理消防局特種搜救分隊搜救犬小組訓練中心擴建動土，中心6隻搜救犬，明天有5隻前往高雄考取IRO國際初級及中...

自駕車民眾免費試乘體驗 國慶連假基隆潮境公園科技遊

國立海洋科技博物館將在10月8日至11日國慶期間，在潮境公園提供民眾免費試乘與體驗，民眾有機會親臨體驗坐在這科技研發成果...

基隆熱熔保麗龍飄異味 住戶抗議

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理回收的保麗龍，附近住戶抱怨過去就聞到異味，且保麗龍處理場在集氣器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。