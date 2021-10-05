振興觀光好康來了！憑發票免費玩宜蘭風景區及展館

因應新型疫情趨緩，宜蘭縣配合振興五倍券，與縣內產業合作推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，宣布第一波優惠從今天起，縣轄的各風景區及展館都有免費入園方案，民眾只要憑不限金額的縣內消費發票，即可免門票開心玩。

這項「景區展館門票優惠免門票入園」持續到今年底，期待刺激消費，發揮加乘效益，振興產業。

縣長林姿妙今天表示，面對疫情逐漸降溫，縣府與縣內產業共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」，共有5項觀光振興方案，包含「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「景區展館門票優惠」等，藉以帶動食宿遊購行等各項消費。

縣政府工商旅遊處表示，今天第一波搶先推出的是縣府所管轄的各風景區及展館優惠免門票入園，包括武荖坑風景區、生態綠舟、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣美術館等景區展館，自10月5日至12月31日止，民眾捐贈在宜蘭縣消費的當月發票1張，可優惠1人免費入園；捐贈縣內旅宿業住宿發票1張或收據1張，最高可優惠4人免費入園。