聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯發科捐300套AIoT套件包 林右昌：智慧教育如虎添翼
聯發科技教育基金會捐贈300套AIoT開發板套件包給基隆市政府推動程式教育，市長林右昌今天與基金會董事張垂弘代表簽署合作備忘錄，林右昌表示，聯發科捐贈的AIoT套件包，讓基隆市的智慧教育如虎添翼。
市府教育處長林祝里表示，透過智慧物聯裝置程式設計，結合AIoT智能科技的運用，及設計思考相關教師培訓研習，增進教師程式設計相關知能，讓老師可以利用AIoT科技誘發學生自主學習與學習興趣，培養思考能力、問題解決能力及創作實作能力。
林右昌說，聯發科是對社會有很大貢獻的知名企業，這次基金會一口氣捐贈300套AIoT開發板套件包，並提供基隆市政府推動程式教育及AIoT相關的師資培訓課程，藉由公私協力的方式，共同培育新興科技應用人才。
林右昌表示，科技教育扎根非常重要，AIoT產業將會把台灣的晶圓跟IC設計產業帶入新的階段，現在不只是大學生，連高中甚至國中小學生都應該要接觸這些軟體知識，進而讓孩子們未來能夠投入相關產業發展。
聯發科技教育基金會張垂弘董事表示，科技人才對台灣發展至關重要，聯發科技自2001年啟動科技向下扎根的基礎工程，包含國小科普計畫在10年間已陪伴2.2萬個師生踏入科展領域，今年起也將透過STEM造課師計畫在國中小校園內實踐物聯網、AIoT落地開課。期望這次與基隆市的合作機會，能協助更多師生掌握關鍵的科技能力，共同驅動更好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言