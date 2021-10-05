聯發科捐300套AIoT套件包 林右昌：智慧教育如虎添翼

聯發科技教育基金會捐贈300套AIoT開發板套件包給基隆市政府推動程式教育，市長林右昌今天與基金會董事張垂弘代表簽署合作備忘錄，林右昌表示，聯發科捐贈的AIoT套件包，讓基隆市的智慧教育如虎添翼。

市府教育處長林祝里表示，透過智慧物聯裝置程式設計，結合AIoT智能科技的運用，及設計思考相關教師培訓研習，增進教師程式設計相關知能，讓老師可以利用AIoT科技誘發學生自主學習與學習興趣，培養思考能力、問題解決能力及創作實作能力。

林右昌說，聯發科是對社會有很大貢獻的知名企業，這次基金會一口氣捐贈300套AIoT開發板套件包，並提供基隆市政府推動程式教育及AIoT相關的師資培訓課程，藉由公私協力的方式，共同培育新興科技應用人才。

林右昌表示，科技教育扎根非常重要，AIoT產業將會把台灣的晶圓跟IC設計產業帶入新的階段，現在不只是大學生，連高中甚至國中小學生都應該要接觸這些軟體知識，進而讓孩子們未來能夠投入相關產業發展。