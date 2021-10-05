搜救能量升級 台東特搜隊及搜救犬訓練基地動土

東部第一座搜救犬訓練場－台東特種搜救隊及搜救犬訓練基地今天動土，預計2023年2月完工，對提升東部搜救能力意義重大，強化搜救能量及跨區支援再升級。

特種搜救隊及搜救犬參與許多國內外的救災行動，尤其搜救犬拚盡全力搜尋災難現場中的一線生機，令人動容。

為使特搜隊及搜救犬進行各項專業訓練，提升救災能力，台東縣消防局今天舉行「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地建置工程」開工動土典禮。縣長饒慶鈴、民進黨籍立委劉櫂豪等人出席。

饒慶鈴致詞表示，台東特搜隊積極參與各項救援任務，並獲得內政部消防署評定具有國際級搜救能力，成為國際人道救援正式輪值救援隊伍；但由於東部缺乏完善搜救訓練場地，北部、西部各訓練場及消防署訓練中心與台東均距離遙遠，特搜人員遠赴外縣市訓練時，如果東部發生災害且聯外交通中斷，對人民生命財產安全將產生極大風險。

因此，縣府積極爭取中央經費新台幣4800萬元，在台東豐田消防分隊旁建置「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地」，供特搜隊及搜救犬小組就近訓練。

饒慶鈴指出，消防是醫療的延伸，因此積極提升消防軟硬體設備，為補足消防人力，今年起將分年擴增共100名人員；近年縣府也積極爭取中央經費近3億400萬元整建消防廳舍，此次是第11個動工新建或增建的分隊。

劉櫂豪表示，台東的治安或是消防都有非常好的成績，但台東地形狹長，因此必須在每一個地點都能在最快的時間內趕到需要被救助或防災的地方；透過花東基金的挹注，大家一起努力讓台東成為生活品質更好的地方。

消防局說明，工程主體為兩層樓建物，規劃有地震災害複合訓練場，包含半毀倒塌建築物訓練場800平方公尺、瓦礫堆訓練場1000平方公尺；另搜救犬綜合訓練中心為1200平方公尺，規劃多功能馴養訓練室及提供領犬員、受訓人員住宿暨訓練的空間；施工期程380天，預計2023年2月下旬完工，將大大提升台東搜救及強化跨區支援能量。