快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自駕車民眾免費試乘體驗 國慶連假基隆潮境公園科技遊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
民眾可免費試乘自駕車體驗，國慶假期潮境公園科技遊。圖／海科館提供
民眾可免費試乘自駕車體驗，國慶假期潮境公園科技遊。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館將在10月8日至11日國慶期間，在潮境公園提供民眾免費試乘與體驗，民眾有機會親臨體驗坐在這科技研發成果自駕車內的感受，試乘路程由潮境海洋中心至復育公園鸚鵡螺溜滑梯，民眾可享受潮境公園360度山海美景以及感受自然與科技結合的體驗。

海科館長陳素芬說，這項科技的研發成果在潮境公園辦理，海科館也希望透過這次的機會，未來在服務與營運這方面也將以科技手法展開營運效益最大化，提供來館民眾參觀學習和體驗的最大滿足與對科技的學習和認識。

經濟部技術處「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」與工業局「物聯網次系統發展推動計畫」支持下，工業技術研究院資通所進行有相關自駕感知技術研發，其研發成果結合鴻華先進公司進行合作開發的自駕車系統生產自駕車。

海科館表示，海科館潮境公園與復育公園其前身原為水肥處理廠及垃圾掩埋廠，現已成為北台灣看海賞景的最佳去處。園區生態豐富，風景秀麗，平、假日均吸引許多民眾造訪與成為釋放心靈的好去處。自駕車雖又稱無人駕駛車，但自駕相關法規尚未完全上路前，試乘活動駕駛座仍會有人。

活動相關與試乘體驗最好先預約(https://forms.gle/wzRUYZJRYJiZ1Wrq8)，也可現場報名。自駕遊潮境慶國慶試乘體驗8至11日早上9:30到12:00。

民眾可免費試乘自駕車體驗，國慶假期潮境公園科技遊。圖／海科館提供
民眾可免費試乘自駕車體驗，國慶假期潮境公園科技遊。圖／海科館提供

海科館 國慶 物聯網

延伸閱讀

疫情影響千名僑胞參加國慶 僑委會盼充分運用五倍券

一卡通國慶紀念卡 宣揚台灣民主、人權、自由

迎國慶廣插國旗？高雄觀光局：焰火觀賞區一定旗海飄揚

秋風起赤腹鷹逾22萬過境恆春半島 國慶迎灰面鵟鷹

相關新聞

自駕車民眾免費試乘體驗 國慶連假基隆潮境公園科技遊

國立海洋科技博物館將在10月8日至11日國慶期間，在潮境公園提供民眾免費試乘與體驗，民眾有機會親臨體驗坐在這科技研發成果...

基隆熱熔保麗龍飄異味 住戶抗議

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理回收的保麗龍，附近住戶抱怨過去就聞到異味，且保麗龍處理場在集氣器...

台東汙水下水道完成800戶

台東縣汙水下水道工程以台東市區、知本溫泉區、綠島、蘭嶼為重點，台東市原預估年底可接管1600戶，疫情拖慢進度，目前僅完成...

西堤晚眺陶雕壁畫亮相 宜蘭新景點

宜蘭河畔又有新亮點，大型「西堤晚眺」陶雕壁畫昨天在立法院長游錫堃、縣長林姿妙等人共同完成最後拼貼後，正式對外亮相。寬6公...

光華村民反建納骨塔 花縣府：已退回申請

花蓮縣吉安鄉光華村面積約850公頃，村內有工業區、垃圾場、砂石場，還有生命園區，現在又有業者申請想在村裡設納骨塔，引起村...

「西堤晚眺」大陶雕完成最後拼圖 宜蘭河畔打卡新景點

宜蘭河畔又有新亮點，大型「西堤晚眺」陶雕壁畫今天在立法院長游錫堃與縣長林姿妙等人共同完成最後拼貼後，作品正式對外亮相。寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。