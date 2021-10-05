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自駕車民眾免費試乘體驗 國慶連假基隆潮境公園科技遊
國立海洋科技博物館將在10月8日至11日國慶期間，在潮境公園提供民眾免費試乘與體驗，民眾有機會親臨體驗坐在這科技研發成果自駕車內的感受，試乘路程由潮境海洋中心至復育公園鸚鵡螺溜滑梯，民眾可享受潮境公園360度山海美景以及感受自然與科技結合的體驗。
海科館長陳素芬說，這項科技的研發成果在潮境公園辦理，海科館也希望透過這次的機會，未來在服務與營運這方面也將以科技手法展開營運效益最大化，提供來館民眾參觀學習和體驗的最大滿足與對科技的學習和認識。
經濟部技術處「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」與工業局「物聯網次系統發展推動計畫」支持下，工業技術研究院資通所進行有相關自駕感知技術研發，其研發成果結合鴻華先進公司進行合作開發的自駕車系統生產自駕車。
海科館表示，海科館潮境公園與復育公園其前身原為水肥處理廠及垃圾掩埋廠，現已成為北台灣看海賞景的最佳去處。園區生態豐富，風景秀麗，平、假日均吸引許多民眾造訪與成為釋放心靈的好去處。自駕車雖又稱無人駕駛車，但自駕相關法規尚未完全上路前，試乘活動駕駛座仍會有人。
活動相關與試乘體驗最好先預約(https://forms.gle/wzRUYZJRYJiZ1Wrq8)，也可現場報名。自駕遊潮境慶國慶試乘體驗8至11日早上9:30到12:00。
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